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Какие объемы международных резервов будут в конце года — прогноз Нацбанка

Казна и Политика
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Какие объемы международных резервов будут в конце года — прогноз Нацбанка
Какие объемы международных резервов будут в конце года — прогноз Нацбанка
Национальный банк Украины прогнозирует, что к концу 2024 года объем международных резервов снова превысит отметку в $40 миллиардов.
Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук в интервью Укринформу.

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«С середины 2022 года нам удалось существенно нарастить международные резервы — с около $22 миллиардов до более чем $40 миллиардов в определенные периоды. По нашему прогнозу, на конец этого года резервы снова пересекут эту отметку ($40 миллиардов. — Ред.), учитывая задекларированные объемы международной помощи», — отметил Николайчук.
По его словам, структурный дефицит валюты частного сектора на рынке является объективной характеристикой работы валютного рынка во время военного положения.

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Николайчук объяснил, что этот дефицит покрывается избытком валюты в государственном секторе из-за механизма международной помощи: Минфин получает от партнеров валюту, продает ее Нацбанку в обмен на гривну, которая затем направляется в экономику через правительственные расходы.
«Поступления международной помощи — в целом устойчивые, а НБУ экономно расходует международные резервы, прилагая усилия, чтобы гривневые инструменты пользовались спросом», — подчеркнул он.
По материалам:
Укрінформ
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