Международные резервы выросли почти до $40 миллиардов: НБУ назвал причины — Finance.ua

Международные резервы выросли почти до $40 миллиардов: НБУ назвал причины
По состоянию на 1 декабря 2024 года международные резервы Украины составили $39,92 млрд. В ноябре они выросли на 9,1%. Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой — уменьшением объемов чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Динамику резервов определял ряд факторов
1. Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга
На валютные счета правительства в Национальном банке за месяц поступило $6,68 млрд. Из этой суммы:
- $4,79 млрд — от Всемирного банка;
- $1,35 млрд — от США;
- $235 млн — от Японии;
- $191,9 млн — от размещения валютных ОВГЗ;
- $99,9 млн — от Южной Кореи;
- $12,9 млн — от других партнеров.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте в ноябре выплатили $433,8 млн, из которых:
- $311 млн — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
- $44,7 млн - обслуживание и погашение долга перед ЕИБ;
- $29,5 млн — обслуживание и погашение долга перед ЕБРР;
- $21,2 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- $27,4 млн — уплата другим международным кредиторам.
Кроме того, Украина уплатила $263,8 млн Международному валютному фонду.
2. Операции Национального банка на валютном рынке Украины.
Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $2,71 млрд и выкупил в резервы $4,4 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в ноябре составила $2,71 млрд, что на 21% меньше, чем в октябре.
3. Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В ноябре благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $71,9 млн.
Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,0 месяца будущего импорта.
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