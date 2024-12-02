НБУ сократил продажу долларов из резервов для поддержки курса гривны — Finance.ua

НБУ сократил продажу долларов из резервов для поддержки курса гривны
Национальный банк Украины в ноябре 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 2,732 млрд долларов, что на 20,3% меньше, чем в октябре (3,428 млрд долларов).
Об этом сообщает НБУ.
С начала года НБУ продал на межбанке 29,538 млрд долларов.
В ноябре Украина получала 6,5 млрд долларов международной помощи для покрытия дефицита бюджета, в том числе от США 4,8 млрд долларов.
С начала года помощь достигла 32,4 млрд долларов. В результате расходы НБУ на поддержку курса гривны больше, чем помощь Киеву. В ноябре международные резервы Украины должны возрасти.
По прогнозу НБУ помощь достигнет 41,5 млрд долларов и будет значительно меньше интервенций НБУ на межбанке.
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