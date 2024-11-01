Нацбанк ожидает роста международных резервов Украины в этом году до исторического максимума — Finance.ua
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Нацбанк ожидает роста международных резервов Украины в этом году до исторического максимума

Казна и Политика
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Нацбанк ожидает роста международных резервов Украины в этом году до исторического максимума
Нацбанк ожидает роста международных резервов Украины в этом году до исторического максимума
Национальный банк Украины улучшил прогноз относительно международных резервов Украины в 2024 году до 43,6 млрд долларов. В июле НБУ ожидал 41,2 млрд долларов.
Об этом сообщает обновленный прогноз НБУ за октябрь.
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Согласно обновленному прогнозу, в 2025 году резервы составят 41,0 млрд долларов. Раньше ожидалось 37,3 млрд долларов. В 2026 году резервы уменьшатся до 34,7 млрд долларов (предыдущий прогноз — 32,0 млрд долларов).
Нацбанк ожидает роста международных резервов Украины в этом году до исторического максимума
«НБУ сможет поддерживать надлежащий уровень международных резервов для сохранения устойчивости валютного рынка», — сказал глава НБУ Андрей Пышный на брифинге 31 октября.
Международные резервы достигли максимума в 43,8 млрд долларов в марте 2024 года после рекордной помощи ЕС. После этого резервы уменьшались и упали до 38,9 млрд долларов по итогам сентября.
Ожидается, что в октябре резервы также упадут, поскольку интервенции НБУ на межбанке 3,4 млрд долларов превысили помощь в 1,4 млрд долларов.
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Пышный сообщил, что до конца года ожидается поступление более 15 млрд долларов, из которых 4,8 млрд долларов по программе SPUR со Всемирным банком при поддержке финансирования со стороны США.
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Как отметил Пышный, международные партнеры существенно приблизились к предоставлению Украине безвозвратного займа, обеспеченного доходами от обездвиженных российских активов, объемом до 50 млрд долларов в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans. В НБУ ожидают, что эти средства будут доступны бюджету в 2025 и 2026 годах.
НБУ улучшил прогноз по объемам международной помощи Украине до 41,5 млрд долларов в 2024 году и 38,4 млрд долларов в следующем.
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По материалам:
РБК-Україна
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