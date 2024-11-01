Dragon Capital дал экономический прогноз на 2025 год — Finance.ua

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Dragon Capital дал экономический прогноз на 2025 год

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Dragon Capital дал экономический прогноз на 2025 год
Dragon Capital дал экономический прогноз на 2025 год
Как пишет Dragon Capital в своем прогнозе, «основным предположением в базовом прогнозном сценарии остается продолжение военных действий в 2025 году, сопровождающееся дефицитом электроэнергии и рабочей силы».
Предполагая, что внутреннее производство электроэнергии сохранится на уровне августа-сентября благодаря усилению ПВО и ремонтам, учитывая ожидаемое увеличение импортных мощностей, мы оцениваем, что дефицит электроэнергии зимой будет относительно умеренным и составит около 15% спроса (на уровне июля 2024 года) и снизится до 6−8% в 2−3 кв. 2025 года.
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В то же время дисбалансы на рынке труда будут оставаться значительными на фоне мобилизации в Вооруженные силы и будут и дальше подталкивать вверх зарплату.

Экономический рост

В таких условиях появится потребность в новых драйверах экономического роста, ведь влияние ключевых факторов, способствовавших восстановлению экономики в 2023—2024 годах (приспособление к условиям войны и открытию морских портов для экспорта) исчерпывается. Мы считаем, что развитие оборонной промышленности, поддерживаемое финансированием из пакета ERA, может придать новый импульс экономике в следующем году.
По оценкам чиновников, украинский ВПК способен производить продукцию на сумму $20 млрд в год, тогда как в этом году правительство смогло профинансировать закупки только на $6 млрд из-за ограничения финансирования.
По приблизительным оценкам, оборонный сектор может прибавить 1−2 п.п. к росту ВВП в следующем году по сравнению с 0,4 п.п. в 2023 году, при существенном увеличении финансирования.

ВВП

Реальный ВВП в 2025 г. вырастет на 3,0% г/г благодаря постепенному восстановлению внутреннего потребления и развитию ВПК, но дефицит электроэнергии и рабочей силы продолжат сдерживать рост.
Дополнительную поддержку экономическому росту может оказать возобновление банковского кредитования и масштабирование программ страхования военных рисков. Однако эти два фактора вряд ли будут вносить большой вклад, учитывая их медленную динамику до сих пор.
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Справка Finance.ua:

  • В мае Инвестиционная компания Dragon Capital сообщала, что гривна продолжит контролируемо ослабевать по отношению к доллару США, и официальный курс достигнет 42 грн/долл. США до конца года.
  • Компания DC Kyiv Outlet, входящая в состав группы Dragon Capital (владелец издания «Украинская правда»), завершила приобретение 100% уставного капитала ООО «Трейд Солюшнс», владеющего торговым центром «Караван Outlet» в Киеве.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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