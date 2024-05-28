Аналітики Dragon Capital спрогнозували курс долара до кінця року — Finance.ua

Аналітики Dragon Capital спрогнозували курс долара до кінця року Сьогодні 12:03 — Валюта

Аналітики Dragon Capital спрогнозували курс долара до кінця року, unsplash.com

Інвестиційна компанія Dragon Capital очікує, що гривня продовжить контрольовано слабшати по відношенню до долара США, і офіційний курс сягне 42 грн/дол. США до кінця року.

Про це свідчить оновлений прогноз основних макропоказників Dragon Capital

«Ми переглянули прогноз з очікуваних раніше 39 грн/дол. США у зв’язку зі зміною підходів Нацбанком до управління валютним курсом на початку 2024 року», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що якщо в перші місяці після переходу до керованої гнучкості у жовтні 2023 року НБУ дозволяв майже непомітні коливання курсу гривні, то на початку 2024 року він змінив тактику, дозволяючи гривні помітно слабшати в періоди ситуативного збільшення дефіциту іноземної валюти на міжбанківському ринку, але стримуючи укріплення курсу в періоди зменшення дефіциту.

Зважаючи на сповільнення інфляції та стабільні інфляційні очікування, помірна девальвація наразі не несе ризиків для макрофінансової стабільності, проте підтримує конкурентоздатність експорту, допомагає бюджету шляхом зменшення потреб у фінансуванні та дозволяє зменшити втрати резервів від первинних ефектів валютної лібералізації.

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«Ми очікуємо, що НБУ буде зважено підходити до визначення подальшої динаміки курсу гривні, адже в умовах війни настрої населення залишаються вразливими, а визначити рівноважний рівень курсу стандартними методами навряд чи можливо, зважаючи на специфіку структури платіжного балансу, обумовлену війною», — пояснили в Dragon Capital.

Тому компанія не виключає, що НБУ буде змінювати підходи до управління курсом, відповідно до власної оцінки балансу ризиків для фінансової стабільності. При цьому рекордний рівень міжнародних резервів дозволить НБУ і в подальшому утримувати ситуацію на валютному ринку під контролем та уникнути неконтрольованої девальвації за умови, що внутрішня економічна політика буде спрямована на збереження макроекономічної стабільності, а міжнародні партнери продовжать надавати фінансову підтримку в мінімально необхідних обсягах.

Довідка Finance.ua:

експерт Данило Монін прогнозує, що в червні курс американської валюти може коливатись в межах 39,5−40 гривень. Експерт враховує одразу 3 головних чинники, які будуть впливати на ціну долара;

Данило Гетманцев зазначає, що в 2024 році середній офіційний курс гривні до долара склав 38,47 грн/дол. З початку року курс гривні до долара впав на 5,8%, що відповідає плановим показникам, закладеним до державного бюджету України;



раніше заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявляв, що на ослаблення гривні вплинула активізація видатків уряду в березні після отримання 9 млрд доларів міжнародної допомоги від партнерів. За словами Гелетія, при цьому ситуація на валютному ринку залишається контрольованою;



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