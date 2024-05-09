Девальвація гривні: Гетманцев прокоментував ситуацію на валютному ринку — Finance.ua

Девальвація гривні: Гетманцев прокоментував ситуацію на валютному ринку Сьогодні 16:01 — Валюта

Девальвація гривні: Гетманцев прокоментував ситуацію на валютному ринку

У 2024 році середній офіційний курс гривні до долара склав 38,47 грн/дол. З початку року курс гривні до долара впав на 5,8%, що відповідає плановим показникам, закладеним до державного бюджету України.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

«Маємо помірні темпи девальвації гривні за перші чотири місяці на 5,8%. Це відповідає прогнозній динаміці розрахункового курсу, закладеній у бюджет-2024 (девальвація приблизно на 10%, середній курс 40,7 грн/долар)», — написав він.

Він додав, що за час після переходу до керованої гнучкості гривня девальвувала на 7,1% (до фіксованого курсу 36,57 грн/дол.).

Графік: Данило Гетманцев

«Чистий продаж валюти НБУ на підтримку курсу у квітні 2024 року склав 2,28 млрд дол. Це більше, ніж у березні (1,79 млрд дол.), але менше, ніж у середньому за попередні 6 місяців після відв'язки від фіксованого курсу (2,53 млрд дол.)», — написав нардеп.

За словами Гетманцева, у квітні обсяг купівлі-продажу валюти банками на міжбанку (без НБУ) продовжив збільшуватись до 2,68 млрд дол. (проти 2,02 млрд дол. за попередні 6 місяців після відв'язки від фіксованого курсу), що є максимумом із початку війни.

Графік: Данило Гетманцев

«Це позитивна тенденція, яка свідчить про поступове розширення пропозиції валюти на міжбанку після відв'язки від фіксованого курсу (поза інтервенціями НБУ). За фіксованого курсу обсяг торгів іноземною валютою банками на міжбанку був удвічі меншим», — пояснив нардеп.

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Попит на валюту з боку населення продовжує переважати пропозицію.

«У цілому після відв'язки від фіксованого курсу чиста купівля валюти населенням на готівковому і безготівковому ринку склала майже 5,6 млрд дол., в т. ч. у квітні - 0,73 млрд дол. Утім можна говорити про певну стабілізацію чистого попиту на іноземну валюту з боку населення в останні 2 місяці (у порівнянні із піковим показниками грудня 2023 — січня 2024 року, коли чистий продаж був найбільшим із початку війни, що співпало як із погіршенням валютних очікувань, так і зняттям обмежень на продаж готівкової валюти населенню)», — зазначив Гетманцев.

Нагадаємо, голова НБУ Андрій Пишний раніше заявив , що курс гривні до долара зараз залежить від попиту та пропозиції на ринку. Але Національний банк своїм втручанням забезпечує курсову стійкість та відсутність різких коливань.

Довідка Finance.ua:

раніше заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявляв, що на ослаблення гривні вплинула активізація видатків уряду в березні після отримання 9 млрд доларів міжнародної допомоги від партнерів. За словами Гелетія, при цьому ситуація на валютному ринку залишається контрольованою;

аналітики ICU прогнозують, що зважаючи на виявлене НБУ бажання до девальвації та збільшення волатильності курсу, курс на кінець року складе 42,3 грн/долар порівняно з попереднім прогнозом 40,7 грн/долар.

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