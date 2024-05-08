Документи при продажу чи купівлі доларів: у ПриватБанку назвали умови — Finance.ua
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Документи при продажу чи купівлі доларів: у ПриватБанку назвали умови

Валюта
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Документи при продажу чи купівлі доларів: у ПриватБанку назвали умови
Документи при продажу чи купівлі доларів: у ПриватБанку назвали умови
В Україні купувати валюту чи продавати її можна фактично без обмежень. Однак у випадку, якщо ви проводити операції на суму від 400 тис. грн в еквіваленті, доведеться пройти ідентифікацію та надати документи, що підтвердять джерело доходів.
Про це йдеться в роз’ясненні, яке опубліковано на сайті ПриватБанку. «Операції купівлі іноземної валюти в клієнтів здійснюються без обмеження. Якщо сума валюти, що купується в клієнта, більша за 400 000 грн (в екв.), то клієнт має надати документи, які підтверджують джерело походження коштів, та пройти ідентифікацію», — йдеться в повідомленні.
Операції продажу доларів здійснюються в обсязі раніше купленої готівкової валюти у відділенні банку.
Чи можна зняти кошти з валютної картки в Україні?
Зняття валюти доступне, але діють деякі обмеження:
  • у гривні - 100 тис. грн на день;
  • у валюті рахунку — 100 тис. грн (в екв.) на день.
За кордоном діють такі обмеження:
  • гривневі рахунки — 50 000 тис. грн (в екв.) на місяць;
  • з 21 липня 2022 року ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено з місячного на тижневий — 12 500 грн (в еквіваленті) на сім календарних днів;
  • валютні рахунки — 100 тис. грн (в екв.) на день.

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За матеріалами:
Обозреватель
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