Чи чекати на зміцнення долара в червні: прогноз курсу — Finance.ua

Чи чекати на зміцнення долара в червні: прогноз курсу Сьогодні 14:05 — Валюта

Чи чекати на зміцнення долара в червні: прогноз курсу

У червні курс американської валюти може коливатись в межах 39,5−40 гривень. Експерт враховує одразу 3 головних чинники, які будуть впливати на ціну долара.

Національний банк України змінив свою політику курсоутворення, адже стабільна ціна на гривню змінилась на режим поступового керованого знецінення цієї валюти. Про це повідомив експерт Данило Монін у коментарі 24 Каналу.

Читайте також Чи буде долар по 40 гривень цього тижня

За словами експерта, якщо враховувати одразу низьку інфляцію, кращий експорт та планове постачання фінансової допомоги від партнерів, то у наступному місяці курс долара коливатиметься в межах 39,5−40 гривень.

«Загальний тренд — це невелика девальвація», — резюмував Монін.

«Поки що не відомо, коли прийде перший транш фінансової допомоги зі США, адже більше обговорюється зараз військовий компонент. У будь-якому разі макрофінансова підтримка США — це повна підконтрольність курсу бажанням Нацбанку і відсутність ризиків великої девальвації гривні у 2024 році», — зазначив експерт.

У четвер, 23 травня, середній курс долара в українських банках становить 39,70 грн (купівля) та 40,14 (продаж). Готівковий курс — 40,04 (купівля) та 40,13 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,82 грн.

Бажаєте знати що з курсом? Та чи буде долар дорожчати? Finance.ua запускає безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події.

Телеграф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.