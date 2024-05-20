Чи буде долар по 40 гривень цього тижня — Finance.ua

Чи буде долар по 40 гривень цього тижня Сьогодні 12:02 — Валюта

Чи буде долар по 40 гривень цього тижня

Протягом цього тижня курс американської валюти сягатиме 40 гривень. Є ймовірність, що гривня зміцниться в ціні й долар трошки здешевшає.

Як повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для ТСН, стабільність навколо 40 гривень за долар збережеться в період 20−26 травня. Окрім того, Україна має незабаром отримати фінансову та військову підтримку, що точно вплинуть на курс гривні.

«Правила гри» не змінились, до того ж невдовзі Україна отримає від США додатково 2 млрд доларів на фінансову та військову підтримку України, це дещо зменшить навантаження на наш держбюджет і додатково вплине на стабільність курсу гривні", — пояснив Пендзин.

У понеділок, 20 травня, середній курс долара в українських банках становить 39,40 грн (купівля) та 39,93 (продаж). Готівковий курс — 39,93 (купівля) та 40,02 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,42 грн.

Бажаєте знати що з курсом? Та чи буде долар дорожчати? Finance.ua запускає безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події.

Телеграф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.