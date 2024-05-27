Чи перетне долар позначку у 41 гривню: прогноз на тиждень — Finance.ua

Чи перетне долар позначку у 41 гривню: прогноз на тиждень Сьогодні 12:07 — Валюта

Чи перетне долар позначку у 41 гривню: прогноз на тиждень

Протягом цього тижня готівковий курс американської валюти подорожчає вище 40,50 гривень. Експерт зазначив, що причиною є збільшення попиту на неї через зростання ПДВ та військового збору.

Про це повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, наразі тривають негативні наслідки затримки військової допомоги Україні з боку США. Тому ринок почав одразу реагувати й гривня почала знецінюватися.

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«Фінансова логіка проста: замість виплати грошового утримання військовим, влада України була змушена купувати зброю і набої для стримування російської навали. У держбюджеті утворилась „дірка“ у 200 млрд грн, для „латання“ якої потрібні додаткові кошти, бо західну допомогу використовувати для цього ми не можемо», — пояснив він.

Тому, на валютному ринку фіксується збільшення попиту на долар і, як каже Пендзин, варто очікувати на знецінення гривні. Готівковий долар протягом 27 травня — 2 червня здорожчає вище 40,50 гривень у продажу.

Окрім того, резюмує експерт, той факт, що Національний банк встановив офіційний обмінний курс більш ніж на 40 гривень за долар, прискорює тенденцію до падіння гривні.

У понеділок, 27 травня, середній курс долара в українських банках становить 39,90 грн (купівля) та 40,40 (продаж). Готівковий курс — 40,40 (купівля) та 40,55 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,11 грн.

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