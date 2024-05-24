Що буде з курсом долара в Україні до кінця 2024 року — Finance.ua
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Що буде з курсом долара в Україні до кінця 2024 року

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Що буде з курсом долара в Україні до кінця 2024 року
Що буде з курсом долара в Україні до кінця 2024 року
До кінця поточного року будуть відсутні ризики, які б могли спричинити сильне знецінення гривні. Експерт каже, що на курс долара в Україні впливає надання американської допомоги, тому на ринку пануватиме більш-менш стабільна ситуація.
Як каже економіст Данило Монін у коментарі для 24 Каналу, ситуація з курсом у травні є доволі стабільною. А для впевненої роботи Національному банку України в плановому режимі є стабільне надходження фінансової допомоги.
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За словами експерта, у Міністерстві фінансів України є достатньо запасів для фінансування бюджету до кінця серпня, а при наявності американської допомоги у вигляді безвідсоткових кредитів (7,8 млрд дол) — до кінця 2024 року.
«Поки не відомо, коли прийде перший транш фінансової допомоги зі США, адже більше обговорюється зараз військовий компонент. У будь-якому випадку макрофінансова підтримка США — це повна підконтрольність курсу бажанням Нацбанку та відсутність ризиків великої девальвації гривні у 2024 році», — каже Монін.
Зазначимо, у п’ятницю, 24 травня, середній курс долара в українських банках становить 39,80 грн (купівля) та 40,25 (продаж). Готівковий курс — 40,15 (купівля) та 40,25 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,92 грн.
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