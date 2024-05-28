В Dragon Capital спрогнозировали, что будет с экономикой Украины в этом году — Finance.ua

В Dragon Capital спрогнозировали, что будет с экономикой Украины в этом году Сегодня 21:03 — Казна и Политика

В Dragon Capital спрогнозировали, что будет с экономикой Украины в этом году

Dragon Capital сохраняет прогноз роста ВВП в 2024 году на уровне 4,0% г/г.

Об этом свидетельствует обновленный прогноз основных макропоказателей инвестиционной компании Dragon Capital

«Несмотря на экстремальные условия полномасштабной войны, украинская экономика продолжала восстанавливаться в начале 2024 года после роста на 5,3% г/г в 2023 году», — говорится в сообщении.

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Возобновление экспорта портами Черного моря ожидалось одним из ключевых драйверов дальнейшего восстановления экономической активности, ведь его объемы существенно превысили наши осторожные предположения.

Так, в январе-апреле 2024 года общий экспорт основных видов товаров (зерно, масличные, руда, сталь) вернулся к довоенным уровням 10−11 млн тонн, из которых львиная доля, 7−8 млн тонн в месяц, была экспортирована портами Черного моря (мы ожидали объемы экспорта портами 1,5−3,5 млн/тонн).

Существенное расширение возможности экспортных путей и удешевление логистики дало толчок для возобновления производства железной руды и, в меньшей степени, производства стали, а также способствовало росту смежных секторов, таких как грузовые перевозки и оптовая торговля.

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«Так, по нашим оценкам, в январе-апреле объемы производства руды увеличились почти на 80% г/г, а производство стали и грузовые перевозки по железной дороге выросли на 33% и 29%, соответственно. Кроме того, морской экспорт помог частично компенсировать негативное влияние блокады наземной западной границы польскими перевозчиками и фермерами, которая продолжалась в течение ноября 2023 — апреля 2024 года», — отметили в Dragon Capital.

Дефицит электроэнергии, вызванный возвращением россии в террористическую практику целенаправленного разрушения энергетических активов с конца марта, помешает дальнейшему восстановлению экономики.

«Однако, по нашим оценкам, при сохранении имеющихся мощностей энергосистемы и с учетом текущих возможностей импорта дефицит электроэнергии будет достаточно умеренным летом и осенью, что позволит предприятиям большинства отраслей поддерживать объемы производства на уровнях, близких к текущим, а значит увеличить их по сравнению с 2023 годом», — прогнозируют в компании.

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Рост будет особенно ощутимым в секторах, деятельность которых была подавлена ​​из-за отсутствия морского экспорта, а именно в производстве руды, металлургии, грузоперевозках.

«В целом мы оцениваем, что благодаря возобновлению работы морских портов и большему, чем ожидалось, сельскохозяйственному урожаю в прошлом году, экспорт основных видов товаров в этом году вырастет на 35% г/г, до 109 млн тонн, что поможет удержать внешнеторговый дефицит от дальнейшего расширения, несмотря на рост импорта и снижение мировых цен на сельхозпродукцию», — говорят аналитики Dragon Capital.

Учитывая это, мы сохраняем наш прогноз экономического роста реального ВВП в 2024 году на уровне 4,0% г/г.

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«По-прежнему мы считаем, что возобновление экспорта морскими портами и развитие ВПК будут основными драйверами экономического роста и в этом году. негативное влияние на бизнес, а дефицит электроэнергии будет умеренным в соответствии с нашим базовым сценарием», — сказано в прогнозе.

Однако риски остаются существенными, поскольку дальнейшие значительные разрушения критической инфраструктуры могут усугубить ситуацию на рынке электроэнергии и/или помешать работе морских портов.

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