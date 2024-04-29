ICU ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2024 году — Finance.ua

ICU ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2024 году
Инвестиционная группа ICU снова ухудшила прогноз роста экономики Украины на 2024 год — с 5% до 4,1% из-за российских атак на инфраструктуру, но в то же время улучшила прогноз инфляции с 10,1% до 6,4%.
«Экономика продолжает расти в 2024 году приемлемыми темпами, а масштабное разрушение энергетической инфраструктуры только замедлит, но не остановит восстановление. Из-за дополнительных проблем с электроснабжением мы снизили прогноз роста ВВП в этом году до 4,1% с прежнего уровня 5,0%», — аргументирует пересмотр прогноза глава департамента макроэкономических исследований ICU Виталий Ваврищук.
ICU ожидает, что номинальный ВВП Украины в 2024 году составит $190 млрд, что на $9 млрд меньше, чем в декабрьском прогнозе.
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«Наибольшее достижение Украины в экономической сфере за последние кварталы — это запуск черноморского транзитного коридора, который сделал возможным экспорт широкого круга товаров», — подчеркнул аналитик.
Инфляция
Также, по его мнению, положительной и в то же время неожиданной тенденцией в первом квартале текущего года стало резкое замедление годовой инфляции — до 3,2% в годовом исчислении по итогам марта.
«Мы видим, что в конце года инфляция будет составлять 6,4%. Низкая инфляция в сочетании со стабильностью валютного рынка означает, что существует значительный потенциал для снижения процентных ставок. Пока мы ожидаем, что до конца года НБУ пересмотрит учетную ставку до 11,5−12%. Доходность ОВГЗ также отреагирует и может стать ниже 14% по годовым бумагам в конце года», — отметил Ваврищук.
Международная помощь
В ICU считают, что притоки международной финансовой помощи останутся ключевым фактором, обеспечивающим макроэкономическую стабильность страны.
«После одобрения пакета помощи от США можно ожидать, что Украина получит необходимые ресурсы, которые позволят НБУ увеличить резервы и полностью нивелировать любые риски на валютном рынке», — говорится в публикации.
В частности, ICU улучшила прогноз по золотовалютным резервам Нацбанка с $44,0 млрд до $44,7 млрд.
Другие тенденции
В целом, инвестгруппа положительно оценивает реакцию правительства на фискальные риски в январе и феврале, когда притоки международной финансовой помощи были на мизерном уровне.
«Определенные некритичные расходы были отсрочены. Также позитивную роль сыграл значительный рост налоговых поступлений», — отмечается в публикации.
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