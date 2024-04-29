ICU ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2024 году — Finance.ua

ICU ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2024 году Сегодня 11:02

ICU ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2024 году

Инвестиционная группа ICU снова ухудшила прогноз роста экономики Украины на 2024 год — с 5% до 4,1% из-за российских атак на инфраструктуру, но в то же время улучшила прогноз инфляции с 10,1% до 6,4%.

«Экономика продолжает расти в 2024 году приемлемыми темпами, а масштабное разрушение энергетической инфраструктуры только замедлит, но не остановит восстановление. Из-за дополнительных проблем с электроснабжением мы снизили прогноз роста ВВП в этом году до 4,1% с прежнего уровня 5,0%», — аргументирует пересмотр прогноза глава департамента макроэкономических исследований ICU Виталий Ваврищук.

ICU ожидает, что номинальный ВВП Украины в 2024 году составит $190 млрд, что на $9 млрд меньше, чем в декабрьском прогнозе.

«Наибольшее достижение Украины в экономической сфере за последние кварталы — это запуск черноморского транзитного коридора, который сделал возможным экспорт широкого круга товаров», — подчеркнул аналитик.

Инфляция

Также, по его мнению, положительной и в то же время неожиданной тенденцией в первом квартале текущего года стало резкое замедление годовой инфляции — до 3,2% в годовом исчислении по итогам марта.

«Мы видим, что в конце года инфляция будет составлять 6,4%. Низкая инфляция в сочетании со стабильностью валютного рынка означает, что существует значительный потенциал для снижения процентных ставок. Пока мы ожидаем, что до конца года НБУ пересмотрит учетную ставку до 11,5−12%. Доходность ОВГЗ также отреагирует и может стать ниже 14% по годовым бумагам в конце года», — отметил Ваврищук.

Международная помощь

В ICU считают, что притоки международной финансовой помощи останутся ключевым фактором, обеспечивающим макроэкономическую стабильность страны.

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«После одобрения пакета помощи от США можно ожидать, что Украина получит необходимые ресурсы, которые позволят НБУ увеличить резервы и полностью нивелировать любые риски на валютном рынке», — говорится в публикации.

В частности, ICU улучшила прогноз по золотовалютным резервам Нацбанка с $44,0 млрд до $44,7 млрд.

Другие тенденции

В целом, инвестгруппа положительно оценивает реакцию правительства на фискальные риски в январе и феврале, когда притоки международной финансовой помощи были на мизерном уровне.

«Определенные некритичные расходы были отсрочены. Также позитивную роль сыграл значительный рост налоговых поступлений», — отмечается в публикации.

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