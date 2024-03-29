ВВП Украины вырос в 2023 году на 5,3% - Госстат — Finance.ua

ВВП Украины вырос в 2023 году на 5,3% - Госстат Сегодня 09:15 — Казна и Политика

ВВП Украины вырос в 2023 году на 5,3% - Госстат

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2023 году вырос на 5,3% по сравнению с предыдущим годом, когда его падение составило 28,8%.

Такие предварительные данные обнародовала Государственная служба статистики.

Согласно им, номинальный ВВП за прошлый год составил 6 трлн 537,8 млрд грн, изменение дефлятора — 18,5%.

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Госстат уточнил, что в первом квартале 2023 года снижение реального ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 10,3% ВВП, после чего он вырос на 19,2% во втором квартале, 9,6% - в третьем и 4,7%. — в четвертом.

Ранее, в декабре прошлого года, статистическое ведомство оценивало спад в первом квартале в 10,5%, после чего рост во втором — на 19,5% и в третьем — на 9,3%.

Номинальный ВВП в четвертом квартале составил 1 трлн 933,0 млрд грн по сравнению с 1 трлн 778,4 млрд грн в третьем, 1 трлн 463,9 млрд грн во втором и 1 трлн 362,5 млрд грн в первом, говорится также в данных Госстата.

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Как сообщалось, Нацбанк Украины в январе оценил рост ВВП страны в 2023 году в 5,7%, а его номинальное значение — в 6,51 трлн грн. НБУ сохранил прогноз роста ВВП в 2024 году на 3,6% (номинальный — 7,58 трлн грн), немного ухудшив его на 2025 год — с 6,0% до 5,8%. В то же время на первый квартал этого года НБУ улучшил прогноз роста ВВП до 7,1% с 5,4%, ожидая его замедления до 4,8% во втором квартале.

Правительство при утверждении проекта госбюджета ко второму чтению в начале ноября 2023 года улучшило оценку роста ВВП в прошлом году с 2,8% до 5%, однако ухудшило ее на 2024 год с 5% до 4,6%. По мнению Минэкономики, рост ВВП за январь-февраль этого года составил 3,6%.

МВФ в обновленной программе EFF с Украиной оценил реальный рост ВВП в 2023 году в 5%, а номинальный ВВП — в 6,5 трлн грн. Он прогнозирует его замедление до 3−4% в этом году и увеличение номинального ВВП до 7,75 трлн грн.

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