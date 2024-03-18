ВВП Украины за первые месяцы 2024 года рос на 3,6% — Finance.ua
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ВВП Украины за первые месяцы 2024 года рос на 3,6%

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ВВП Украины за первые месяцы 2024 года рос на 3,6%
ВВП Украины за первые месяцы 2024 года рос на 3,6%
В январе-феврале 2024 года рост украинского ВВП оценивается на уровне 3,6%.
Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко на своей странице в Facebook.
Как отмечает министр, восстановительному росту способствовали инвестиционный спрос, благоприятные погодные условия для строительных работ, экспорт сельскохозяйственной продукции, работа украинского морского коридора, расширение производственных мощностей в сфере добывающей промышленности и стабильность в энергетике.
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Юлия Свириденко также отметила, что в Минэкономики ожидают стабильного роста в первом квартале 2024 года, благодаря положительным показателям в ключевых секторах экономики.

Справка Finance.ua:

  • за 2023 год показатель ВВП в Украине вырос на 5,6%, в 2024 году правительство рассчитывает на 5% рост;
  • также, благодаря продвижению украинских товаров под брендом «Сделано в Украине», правительство прогнозирует рост потребительского спроса на +0,14% ВВП;
  • Национальный банк Украины рассмотрел два сценария развития евроинтеграционного развития Украины. Согласно одному из них, украинская экономика может вырасти в течение десятилетия на 7%, а ВВП на одного человека в 2033 году достигнет почти $15,5 тыс.
По материалам:
Finance.ua
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