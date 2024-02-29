Глава Нацбанка назвал реальный показатель падения ВВП в Украине — Finance.ua

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Глава Нацбанка назвал реальный показатель падения ВВП в Украине

Казна и Политика
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Глава Нацбанка назвал реальный показатель падения ВВП в Украине
Глава Нацбанка назвал реальный показатель падения ВВП в Украине
Уровень спада экономики по результатам 2023 года составляет -27% ВВП. Соответственно, для поддержки макроэкономических показателей должны быть задействованы значительные финансовые ресурсы партнеров и стран, которые помогают Украине во время войны, считает глава НБУ Андрей Пышный.
«У нас рекордный бюджетный дефицит по результатам 2023 года — 27% ВВП, по нашим оценкам. Это колоссальные цифры. В бюджет 2024 года также заложен значительный дефицит, весомую часть которого будет очень трудно покрыть без внешней финансовой помощи. Сегодня речь идет о $37 млрд от наших иностранных партнеров в 2024 году», — дает оценку экономической ситуации глава НБУ.
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По мнению главы НБУ этот показатель — 37 млрд долларов — именно тот, минимальный, который позволит сбалансировать макроэкономические показатели и сохранять систему стабильной.
Однако это лишь прогнозируемая величина, поскольку риски войны могут вызвать другие потребности, которые будут больше или изменятся в зависимости от ситуации на фронте, военных факторов, влияющих на гражданский сектор.
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Напомним, в этом году Украине каждый месяц требуется около 3 миллиардов долларов внешнего финансирования.
Президент Владимир Зеленский считает, что очень сложно будет найти альтернативу американской помощи. Без нее все больше украинских военных «будут в больницах».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Дзеркало Тижня
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