У Мінфіні озвучили щомісячні потреби України в міжнародній фінансовій допомозі — Finance.ua
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У Мінфіні озвучили щомісячні потреби України в міжнародній фінансовій допомозі

Казна та Політика
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У Мінфіні озвучили щомісячні потреби України в міжнародній фінансовій допомозі
У Мінфіні озвучили щомісячні потреби України в міжнародній фінансовій допомозі
Цьогоріч Україна потребує близько 3 мільярдів доларів зовнішнього фінансування щомісяця.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі фінансового блоку G7, передає пресслужба Міністерства фінансів.
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«У 2024 році щомісячна потреба у зовнішньому фінансуванні сягає близько 3 млрд доларів США. Подальша ритмічна бюджетна допомога життєво необхідна для забезпечення соціальних видатків. Ми не можемо допустити затримку в залученні зовнішнього фінансування», — зазначив міністр фінансів.
Він додав, що фінансова підтримка країн G7 та ЄС сягає близько $63 млрд з лютого 2022 року.
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За словами Марченка, Міністерство фінансів здійснило необхідні заходи для підтримки фінансової стійкості на початку 2024 року в умовах невизначеності щодо міжнародної допомоги.
Країни G7 та міжнародні фінансові організації запевнили у збереженні допомоги.
«Ситуація, в якій опинилася Україна, є безпрецедентною за останні десятиліття: агресор володіє значними ресурсами та посилює свою співпрацю з країнами, проти яких G7 запровадили санкції. Допомога міжнародних донорів — це не просто фінансове питання, а можливість підтримати мільйони українців, які цього потребують, та зберегти життя тисяч військових», — зауважив міністр фінансів.
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Також було обговорено можливість урегулювання питання конфіскації російських активів:
  • по-перше, це дозволить Україні залучити додаткові ресурси;
  • по-друге, росія відчує, що її агресивна війна не буде безкарною.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що дуже складно буде знайти альтернативу американській допомозі. Без неї дедалі більше українських військових «будуть у лікарнях».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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