Скільки допомоги виділяють США для України та Ізраїлю (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки допомоги виділяють США для України та Ізраїлю (інфографіка)

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Скільки допомоги виділяють США для України та Ізраїлю (інфографіка)
Скільки допомоги виділяють США для України та Ізраїлю (інфографіка)
Сенат США нарешті схвалив законопроєкт із фінансуванням у розмірі 95,3 млрд доларів для України, Ізраїлю та Тайваню. Безпосередньо для України там передбачено 61 млрд, а для Ізраїлю, який уже кілька місяців перебуває в активній фазі війни з ХАМАС — 14 млрд. Тепер слово за Палатою представників, але там вже очікуються труднощі із ухваленням законопроєкту. Поки що «Слово і діло» пропонує подивитися, який обсяг допомоги для військових та економічних потреб Штати надавали Україні та Ізраїлю з 2014 року.
Американська допомога Ізраїлю останні десять років перебуває приблизно на тому самому рівні, тоді як обсяги допомоги Україні зростають.
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Так, у 2014 році Ізраїль отримав від США допомоги на 3 млрд 807,2 млн доларів, а Україна — лише на 372,6 млн. У 2015 році Україні виділили ще менше — 330,8 млн доларів, далі ця сума зросла вдвічі: 2016 рік — 619,9 млн, 2017 рік — 612,8 млн, 2018 рік — 628,6 млн, 2019 рік — 670,6 млн.
Скільки допомоги виділяють США для України та Ізраїлю (інфографіка)
Ізраїль же у 2015 році отримав допомоги від Штатів на 3 млрд 950,6 млн доларів, у 2016 році - 3 млрд 714,4 млн, у 2017 році - 3 млрд 733,8 млн, у 2018 році - 3,5 млрд, у 2019 році - 3 млрд 707,6 млн.
Перед повномасштабною війною Україна отримала від США допомоги на 773,6 млн доларів у 2020 році та 511 млн у 2021 році. Ізраїль отримав 3 млрд 661,9 млн та 3 млрд 534,6 млн доларів відповідно.
Після повномасштабного вторгнення росії обсяги американської допомоги Україні зросли і в чотири-п'ять разів перевищують допомогу США Ізраїлю.
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Так, у 2022 році обсяг підтримки України становив 12 млрд 432,1 млн доларів (найбільший пакет допомоги був у серпні - на 5,3 млрд). Ізраїль за цей рік отримав допомоги на 3 млрд 308,8 млн.
Минулого року Штати надали Україні допомогу на 15 млрд 874,9 млн доларів (рекордний пакет був у січні - майже на 5,6 млрд). Зазначимо, що через проблеми зі схваленням фінансування в Конгресі після вересня обсяг допомоги різко скоротився, а останній пакет був у грудні.
Ізраїль у 2023 році отримав допомоги на 3 млрд 153,1 млн доларів — це найменше за останні десять років.
За матеріалами:
Слово і Діло
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