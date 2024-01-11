Рост ВВП в 2023 году с высокой вероятностью превысил 5% - заместитель главы НБУ — Finance.ua

Рост ВВП в 2023 году с высокой вероятностью превысил 5% - заместитель главы НБУ Сегодня 17:07

Рост ВВП в 2023 году с высокой вероятностью превысил 5% - заместитель главы НБУ

Рост экономики Украины по итогам 2023 года мог превысить 5% благодаря большим, чем ожидалось, поступлениям международной финансовой помощи, хорошему урожаю, отсутствию перебоев в энергосистеме, новому морскому коридору и адаптивности предпринимателей.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук.

«Учитывая то, что третий квартал был немного лучше, чем мы это в октябре закладывали, и в четвертом квартале мы видим лучшие результаты, в частности, в сфере логистики нашей экспортной продукции, с высокой вероятностью у нас результат по 2023 году будет лучше 4,9%, которые мы прогнозировали в октябре», — сказал Николайчук в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Относительно возможности пересмотра макропрогноза на 2024 год, замглавы Нацбанка отметил, что регулятор в январе проведет переоценку различных рисков и факторов, в частности, влияния мобилизации на ожидания населения и бизнеса.

«Да я бы не ожидал существенного изменения этого прогноза. Да, с одной стороны, экономика лучше себя показала в 2023 году и генерирует дополнительный импульс и для 2024 года. Но в то же время, например, высокий урожай в прошлом году увеличивает базу сравнения для урожая и соответственно, ВВП в этом году», — отметил Николайчук.

Что может улучшить и ухудшить прогнозы

По его словам, на пересмотр прогноза в сторону повышения может повлиять работа нового морского коридора, что улучшает экономическую активность экспортно ориентированных отраслей и уменьшение дефицита электроэнергии.

Говоря о негативных рисках, Николайчук подчеркнул, что главным остается продолжение военных действий, а также ритмичность и достаточность объема международной помощи.

«У нас, по сути, уже реализовался риск неритмичности поступления средств от международных партнеров. Пока наш базовый сценарий предполагает, что в 2024 году мы сможем получить 38 миллиардов долларов США от партнеров. Но по сравнению с октябрем риски относительно ритмичности и объемов поступления этой суммы выше», — отметил он.

Николайчук проинформировал, что ожидания на 2025 год кардинально отличаются от 2024, поскольку, как поведет себя экономика в период послевоенного восстановления, остается определенной загадкой для регулятора.

«В то же время нам нужно понимать, как нам проводить макроэкономическую финансовую политику в этих условиях. Собственно, для этих целей мы и разрабатываем сценарий с предположением о существенном снижении рисков безопасности и имеем в запасе определенный сценарий соответствующей коррекции наших политик», — сказал он.

Комментируя, по просьбе агентства, негативный сценарий коллег из Международного валютного фонда (МВФ), согласно которому в случае продолжения войны с рф в 2025 году ВВП Украины снизится на 5% в 2024 году, заместитель председателя Нацбанка высказал мнение, что только риск дальнейшего затягивания войны не приведет к такому ухудшению экономической ситуации.

«Их оценка падения экономики в условиях негативного сценария, по моему мнению, должна предусматривать реализацию несколько других рисков. Потому что мы видим, что в 2023 году война продолжалась весь год, наши предположения о продолжительности боевых действий тоже ухудшались, но при этом показатели экономической активности мы в течение года улучшали», — объяснил он.

По его мнению, в случае «большей продолжительности высоких рисков безопасности» влияние на экономику может быть компенсировано большей поддержкой от международных партнеров, более высокой адаптивностью украинского общества к военным условиям.

Отвечая на вопрос о целесообразности и достоверности прогнозов на 2025 и последующие годы, Николайчук объяснил, что Нацбанк в этом процессе ставит задачу прогнозировать послевоенное восстановление.

«У нас (прогноз на) 2025-й год кардинально отличается своими предположениями от 2024-го года, потому что это год послевоенного восстановления, год с существенно более низкими рисками безопасности. Нужно ли прогнозировать это послевоенное восстановление сейчас, когда непонятно время окончания войны? Вопрос довольно нетривиальный», — отметил при этом замглавы НБУ.

Он отметил, что для Нацбанка гораздо проще стало прогнозировать, как будет вести себя экономика при условии определенного статус-кво, когда риски безопасности сохраняются достаточно высокими и значительная часть бюджетных потребностей финансируется международными партнерами.

«Как себя экономика будет вести уже в послевоенной среде, пока остается определенной терра-инкогнито для нас», — констатировал Николайчук.

В то же время он отметил, что необходимо понимать, как проводить макроэкономическую финансовую политику в условиях послевоенного восстановления.

«Собственно, для этих целей мы и разрабатываем сценарий с предположением о существенном снижении рисков безопасности и имеем в запасе определенный сценарий соответствующей коррекции наших политик. Но понятно, что с приближением к этой ситуации будем калибровать соответственно наши политики, чтобы они максимально отвечали новым условиям, на которые мы действительно рассчитываем и надеемся», — подытожил замглавы Нацбанка.

Справка Finance.ua:

Как сообщалось, НБУ в конце октября улучшил прогноз роста ВВП Украины в этом году с 2,9% до 4,9%, а в следующем году — с 3,5% до 3,6%, ухудшив его на 2025 год с 6,8% до 6%.

Правительство при утверждении проекта госбюджета ко второму чтению в начале ноября улучшило оценку роста ВВП в этом году с 2,8% до 5%, но ухудшило ее на 2024 год с 5% до 4,6%. В 2025—2026 году Кабмин предусматривает ускорение роста экономики до 6,8% и 6,6% соответственно.



МВФ в рамках второго пересмотра программы расширенного финансирования EFF из Украины снова заложил в нее возможность негативного сценария при условии продолжения полномасштабной войны на протяжении всего 2025 года. В этом сценарии рост ВВП в 2024 году на 3−4% сменяется падением на 5% с выходом на нулевой показатель в 2025 году вместо роста на 6,5% по базовому сценарию.



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