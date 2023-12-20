Рост ВВП Украины замедлился в 2,5 раза: Минэкономики назвало причину — Finance.ua

Рост ВВП Украины замедлился в 2,5 раза: Минэкономики назвало причину Сегодня 16:01

Рост ВВП Украины замедлился в 2,5 раза: Минэкономики назвало причину

По предварительным оперативным оценкам, в ноябре 2023 года рост экономики Украины замедлился до 4,0 (±2%) по сравнению с 10,5% в октябре. Причиной послужила блокада польской границы.

Об этом сообщается в обзоре Минэкономики.

«В ноябре 2023 года почти месячная блокировка польскими автоперевозчиками польско-украинской границы была основным негативным фактором для производителей-экспортеров и производителей, зависимых от импортного сырья при доставке продукции автомобильным транспортом», — отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В то же время работа украинского морского коридора позволила частично компенсировать потери в экономике в результате блокады польско-украинской границы. В первую очередь этим воспользовались производители аграрной и металлургической продукции, предприятия по добыче металлических руд и железнодорожные перевозчики, сообщила министр.

«По нашим оценкам, положительные факторы в ноябре несколько перевесили баланс влияния на ВВП и в итоге, по предварительным оперативным оценкам Минэкономики, наблюдался рост ВВП на уровне 4%», — добавила Свириденко.

Справка Finance.ua:

по оценке НБУ, уменьшение объема внешней торговли из-за ограничения движения грузового транспорта через западные границы Украины за ноябрь и декабрь может составить 1,5 млрд долларов. В ноябре сокращение составило 860 млн долларов, а в декабре — 620 млн долларов;

В ноябре сокращение составило 860 млн долларов, а в декабре — 620 млн долларов; Напомним, по данным Госстата, падение валового внутреннего продукта Украины за 2022 год составило 29,1%. В I квартале 2023 года по сравнению с аналогичным кварталом 2022 года реальный ВВП упал на 10,5%, во II квартале — вырос на 19,5%, во II квартале вырос на 19,5%;



правительство прогнозирует, что ВВП Украины вырастет на 5% в 2023 году. В 2024 году ожидается замедление до 4,6%.



Напомним, польские перевозчики с начала ноября начали блокаду нескольких пунктов пропуска на границе с Украиной. Подробно об этом мы рассказали в статье по ссылке ниже:

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