Госстат оценил рост ВВП Украины — Finance.ua

Госстат оценил рост ВВП Украины Сегодня 09:49

Госстат оценил рост ВВП Украины

Реальный валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале 2023 года вырос на 9,3% по сравнению с третьим кварталом 2022 года.

В то же время во втором квартале был зафиксирован его скачок на 19,5% после падения на 10,5% в первом квартале и 31,4% в четвертом квартале прошлого года.

Согласно оперативной оценке Госстата, обнародованной в понедельник, по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП в третьем квартале этого года вырос на 0,7%, тогда как кварталом ранее он увеличился на 0,8%.

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Как сообщалось, в целом за прошлый год ВВП Украины, по данным Госстата, упал на 29,1%.

НБУ в конце октября улучшил прогноз роста ВВП Украины в этом году с 2,9% до 4,9%, а в следующем — с 3,5% до 3,6%, ухудшив его на 2025 год с 6,8% до 6%. Нацбанк оценивал рост экономики в третьем квартале в 8,2% и ожидал его замедления в четвертом до 4,5%.

Правительство при утверждении проекта госбюджета ко второму чтению в начале ноября улучшило оценку роста ВВП в этом году с 2,8% до 5%, но ухудшило ее на 2024 год с 5% до 4,6%.

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