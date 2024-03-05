Цьогоріч уряд очікує зростання ВВП на 5% — Finance.ua
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Цьогоріч уряд очікує зростання ВВП на 5%

Казна та Політика
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Цьогоріч уряд очікує зростання ВВП на 5%
Цьогоріч уряд очікує зростання ВВП на 5%
За 2023 року показник ВВП в Україні зріс на 5,6%, у 2024 році уряд розраховує на 5% зростання.
Про це під час пресконференції повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Ми маємо за минулий рік 5,6% зростання ВВП. Розраховуємо до 5% зростання цього року. Звісно, порівняно із 30% втрат території, економіки, ВВП, це відносно невеликі цифри, але це цифри зростання. Це допомагає нам у тому числі фінансувати і армію, і всі соціальні платежі», — сказав Шмигаль.
Завдяки просуванню українських товарів під брендом «Зроблено в Україні» уряд прогнозує зростання споживчого попиту на +0,14% ВВП.
Кумулятивний ефект, який може отримати українська економіка від взаємодії програми державних компенсацій єВідновлення та національної програми кешбеку «Купуй українське», становитиме до 60 мільярдів доларів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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