МВФ прогнозирует сокращение доли экономики россии в мировом ВВП до исторического минимума Сегодня 12:47 — Мир

МВФ прогнозирует сокращение доли экономики россии в мировом ВВП до исторического минимума

Вопреки амбициозным планам кремля и обещаниям путина российская экономика в ближайшие пять лет будет расти медленнее мировой и будет продолжать терять долю в глобальном ВВП.

Такой прогноз дает Международный валютный фонд в апрельском блоке макроэкономических проектировок.

По оценке МВФ, на конец 2023 года на россию приходилось 2,94% мирового выпуска товаров и услуг по паритету покупательной способности (ППС). К 2025 году эта доля снизится до 2,9%, в 2026 опустится до 2,85%, в 2027 — до 2,8%.

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К концу 2028 года, по расчетам МВФ, на рф будет приходиться уже только 2,75% мировой экономики, а в 2029 году только 2,7%. Это станет минимумом за всю современную историю страны, ниже, чем дно 1998 года, когда на фоне дефолта доля россии в ВВП мира падала до 2,83%.

Напомним, анализ МВФ свидетельствует , что рост глобальной экономики становится лучше, чем ожидалось, и локомотивом для этого является экономика Соединенных Штатов и нескольких других стран.

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