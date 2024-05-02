МВФ прогнозирует сокращение доли экономики россии в мировом ВВП до исторического минимума — Finance.ua
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МВФ прогнозирует сокращение доли экономики россии в мировом ВВП до исторического минимума

Мир
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МВФ прогнозирует сокращение доли экономики россии в мировом ВВП до исторического минимума
МВФ прогнозирует сокращение доли экономики россии в мировом ВВП до исторического минимума
Вопреки амбициозным планам кремля и обещаниям путина российская экономика в ближайшие пять лет будет расти медленнее мировой и будет продолжать терять долю в глобальном ВВП.
Такой прогноз дает Международный валютный фонд в апрельском блоке макроэкономических проектировок.
По оценке МВФ, на конец 2023 года на россию приходилось 2,94% мирового выпуска товаров и услуг по паритету покупательной способности (ППС). К 2025 году эта доля снизится до 2,9%, в 2026 опустится до 2,85%, в 2027 — до 2,8%.
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К концу 2028 года, по расчетам МВФ, на рф будет приходиться уже только 2,75% мировой экономики, а в 2029 году только 2,7%. Это станет минимумом за всю современную историю страны, ниже, чем дно 1998 года, когда на фоне дефолта доля россии в ВВП мира падала до 2,83%.
Напомним, анализ МВФ свидетельствует, что рост глобальной экономики становится лучше, чем ожидалось, и локомотивом для этого является экономика Соединенных Штатов и нескольких других стран.
По материалам:
Espreso.tv
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