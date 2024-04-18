Слишком мягкая фискальная политика США угрожает экономике страны и мира — МВФ — Finance.ua
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Слишком мягкая фискальная политика США угрожает экономике страны и мира — МВФ

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Международный валютный фонд (МВФ) выразил обеспокоенность слишком мягкой налогово-бюджетной политикой Соединенных Штатов и считает, что она может усложнить задачу по снижению инфляции до целевых 2%, говорится в докладе фонда.
Высокая и волатильная доходность государственных облигаций США может повлиять на ситуацию в других странах и привести к усилению финансовых условий, также предупредила организация.
В 2023 году дефицит бюджета США составил 8,8% ВВП по сравнению с 4,1% ВВП в 2022 году. МВФ прогнозирует, что дефицит будет превышать 6% ВВП в среднесрочной перспективе, и улучшения ситуации в ближайшее время не ожидается, поскольку расходы властей, как правило, растут, а налоговые поступления в годы президентских выборов снижаются.
Власти США должны вскоре начать думать о реформе системы социальной помощи и других жестких мерах для более сбалансированного бюджета, также им следует обратить внимание на сверхприбыли компаний для увеличения доходов, отмечает МВФ.
Накануне фонд улучшил прогноз роста американской экономики на текущий год до 2,7% с 2,1%, на 2025 год — до 1,9% с 1,7%.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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