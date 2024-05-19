Еврокомиссия прогнозирует замедление роста ВВП Украины до 2,9% — Finance.ua
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Еврокомиссия прогнозирует замедление роста ВВП Украины до 2,9%

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Еврокомиссия прогнозирует замедление роста ВВП Украины до 2,9%
Еврокомиссия прогнозирует замедление роста ВВП Украины до 2,9%, zn.ua
Рост экономики Украины в этом году замедлится до 2,9% с последующим ускорением до 5,9% в 2025 году.
Об этом говорится в макропрогнозе, обнародованном на сайте Еврокомиссии.
В прогнозе говорится, что экономика Украины продолжает бороться с последствиями вторжения россии.
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После устойчивости экономики в 2023 году рост замедлится в 2024-м из-за «слабых настроений, новых разрушений энергетической инфраструктуры в результате нападений россии и нехватки рабочей силы».

Влияние войны на производственный потенциал

Отмечается, что война будет и дальше ослаблять настроения и препятствовать производственному потенциалу, в частности в энергетическом секторе, где, по предварительным оценкам, в начале 2024 года было уничтожено от 30% до 40% энергетических мощностей.
Согласно прогнозу, мобилизация в сочетании с постоянным перемещением людей, спасающихся от войны и внутри страны, и за рубежом, вероятно, и далее повлечет за собой нехватку рабочей силы и будет иметь последствия для объемов производства.
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Прогнозируется, что инфляция в Украине в 2024 снизится до 5,5%, но в 2025 году вырастет до 7,8%.
Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП в 2024 году на уровне 1% в ЕС и 0,8% в зоне евро. В то же время в 2025-м ожидается, что ВВП в ЕС вырастет до 1,6%, а в зоне евро — до 1,4%.
Однако правительство Украины ожидает, что в этом году экономика продолжит восстановление — на 4,5−4,6%.
В обновленном макропрогнозе на 2024 год НБУ ухудшил рост ВВП с 3,6% до 3%. Проблемой роста экономики в этом году будут сдержанные бюджетные расходы в начале года, блокирование западной границы и разрушение объектов энергетики.
В пользу роста ВВП будут выступать стабильная работа морского коридора, благоприятная погода и увеличение внутреннего спроса.

Справка Finance.ua:

  • по данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2023 году вырос на 5,3% по сравнению с предыдущим годом, когда его падение составило 28,8%;
  • инвестиционная группа ICU снова ухудшила прогноз роста экономики Украины на 2024 год — с 5% до 4,1% из-за российских атак на инфраструктуру, но в то же время улучшила прогноз инфляции с 10,1% до 6,4%.
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По материалам:
Forbes.ua
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