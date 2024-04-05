Литва направила на военную помощь Украине почти 1,5% своего ВВП — Finance.ua
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Литва направила на военную помощь Украине почти 1,5% своего ВВП

Казна и Политика
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Литва направила на военную помощь Украине почти 1,5% своего ВВП
Литва направила на военную помощь Украине почти 1,5% своего ВВП
Почти полтора процента национального ВВП Литва направила на помощь Украине, что является суммой, соразмерной оборонным бюджетам в некоторых странах мира.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время совместного брифинга с Премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните по итогам двусторонней встречи.
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Почти полтора процента национального ВВП Литва направила на помощь Украине. Это на самом деле процент, соразмерный некоторым оборонным бюджетам в некоторых странах мира. Это огромная сумма", — отметил глава украинского правительства.
Шмыгаль отметил, что Украина чрезвычайно ценит всю ту помощь, которую оказывает Литва, в том числе военно-техническую — боеприпасы, снаряды, патроны, а также решение Литвы выделить 30 миллионов евро в рамках реализации чешской инициативы, которая критически важна сегодня для стабилизации ситуации на поле боя".
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В то же время Шмыгаль выразил слова благодарности Литве за лидерство в коалиции по гуманитарному и боевому разминированию, за присоединение к ІТ-коалиции, сотрудничество на уровне оборонных индустрий, в частности по увеличению производства дронов для нужд ВСУ, за участие в восстановлении Украины, в частности, Киевской области и города Николаева.
По материалам:
Укрінформ
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