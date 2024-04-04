Литва передаст Украине оборудование для восстановления и ремонта теплоэлектростанций — Finance.ua
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Литва передаст Украине оборудование для восстановления и ремонта теплоэлектростанций

Энергетика
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Литва передаст Украине оборудование для восстановления и ремонта теплоэлектростанций
Литва передаст Украине оборудование для восстановления и ремонта теплоэлектростанций
Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел онлайн-встречу с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом. Ключевая тема разговора — помощь украинскому энергосектору.
Глава Минэнерго ознакомил коллегу с последствиями последних российских атак на украинский энергосектор.
«По сравнению с прошлым годом враг изменил тактику, и нынешние атаки имеют для нас гораздо более сложные последствия. Очень серьезные повреждения получила тепловая генерация, враг системно атакует подстанции, а также объекты гидрогенерации», — рассказал Герман Галущенко.
Дайнюс Крейвис подчеркнул, что Литва готова поддержать Украину и передать оборудование, которое поможет провести восстановительные и ремонтные работы.
Стороны договорились, что в скором времени Литву посетит группа украинских энергетиков из компаний государственного и частного секторов. Во время визита украинские специалисты посетят ряд литовских энергетических объектов для верификации оборудования, которое впоследствии будет передано украинскому энергетическому сектору. В частности, речь идет о крупногабаритном оборудовании для тепловых электростанций, что чрезвычайно важно для украинской энергетики, потерявшей из-за атаки врага значительный объем именно тепловой генерации.
«Мы благодарим Литву за эту поддержку. Ваша помощь очень важна для нас. Мы уже получили от литовской стороны два мощных автотрансформатора и 72 груза с другим нужным энергетическим оборудованием общим весом более 1 300 тонн», — подчеркнул министр.
В то же время Дайнюс Крейвис отметил, что Литва рассматривает возможность передачи еще одного мощного автотрансформатора.
В ходе встречи Герман Галущенко подчеркнул, что для прохождения следующей зимы критически важно увеличить генерирующие мощности. Особое внимание будет уделяться децентрализации и распределенной генерации.
По материалам:
Finance.ua
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