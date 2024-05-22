Минэкономики оценило рост ВВП Украины — Finance.ua

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Минэкономики оценило рост ВВП Украины

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Минэкономики оценило рост ВВП Украины
Минэкономики оценило рост ВВП Украины
Восстановление украинской экономики происходит, несмотря на войну и массированные ракетные обстрелы со стороны рф.
По предварительным оценкам Минэкономики, рост ВВП в апреле 2024 года по сравнению с апрелем прошлого года составил около 4,3% [±1%]. В итоге за январь-апрель 2024 года рост оценивается на уровне 4,4% [±1%] по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Что способствовало росту ВВП

«В апреле 2024 года продолжается тенденция возобновляемого роста экономики, поддержанная рекордными объемами экспорта товаров, увеличением спроса на строительные услуги в условиях бюджетного финансирования на восстановление инфраструктуры, продолжением улучшения деловых настроений и оживлением потребительской активности. Стабильная работа морского коридора стимулировала отрасли перевозки железнодорожным транспортом, производство металлургической продукции, а также добычу металлических руд», — пояснила первая вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
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По ее словам, положительные тенденции наблюдались в транспортной отрасли, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и внутренней торговле. В целом экономика продолжает адаптироваться и приобретать характеристики экономики военного времени.
«Вместе с тем высокие риски безопасности, очередное повреждение энергетических объектов, а также значительный дефицит квалифицированных кадров и дальше негативно давили на ВВП», — говорит Свириденко.
Так, в апреле промышленные предприятия продолжали восстанавливать экономическую активность как за счет экспортоориентированных производств, так и спроса на инвестиционную продукцию — машиностроение (ВПК) и строительные материалы. Все это сформировало спрос на продукцию смежных видов деятельности.
В то же время после очередных атак на энергосистему Украины и значительных повреждений и разрушений ТЭС и ГЭС временно потеряна часть генерационных объектов. Как отмечают в Минэкономики , проблемы с электрогенерацией могут оказать потенциально негативное влияние на работу промышленности, особенно крупнейших потребителей электроэнергии, которым из-за технологических особенностей производственных процессов почти невозможно переориентироваться на альтернативные источники поставок электроэнергии.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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