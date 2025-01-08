В декабре Украина получила рекордную помощь от партнеров — Finance.ua

В декабре Украина получила рекордную помощь от партнеров Сегодня 16:05 — Казна и Политика

В декабре Украина получила рекордную помощь от партнеров, freepik

В декабре Украина получила рекордные $9,3 млрд финпомощи, среди них впервые оказались средства от замороженных российских активов ($1 млрд от США).

Об этом сообщает Центр экономической стратегии в Telegram.

Инфографика: ЦЭС

«В целом в 2024 году Украина получила $41,6 млрд иностранных средств. Это превзошло прогнозы экономистов, которые в среднем ожидали поддержки на $37 млрд», — сказано в сообщении.

Поддержка партнеров покрыла 75% дополнительных потребностей госбюджета — дефицита и погашения долгов.

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«Хотя полученных средств не хватило для всех нужд, процент покрытия был больше, чем в 2023 (71%) и 2022 (56%)», — пояснили эксперты ЦЭС.

Благодаря международной помощи уже третий год полномасштабной войны ее экономические последствия значительно мягче для украинцев, чем могло быть в худших сценариях.

«Иностранные ресурсы позволяют покрывать все гражданские расходы — от медицины до образования — пока собственные поступления бюджета идут на финансирование обороны», — добавили в ЦЭС.

Справка Finance.ua:

В декабре Украина впервые получила деньги от замороженных росактивов. Это первый транш в $1 млрд из запланированных $20 млрд, которые США готовы выделить за счет использования замороженных российских активов в рамках инициативы G7. Благодаря программе ERA, Украина сможет полностью профинансировать дефицит бюджета в 2025 году и частично в 2026 году.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2025 года по предварительным данным составили $43,79 млрд. В декабре 2024 года они выросли на 9,7% по сравнению с ноябрем благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

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