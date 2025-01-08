Міжнародні резерви зросли до $43,8 мільярда: в НБУ розповіли про рекордну допомогу від партнерів — Finance.ua

Міжнародні резерви зросли до $43,8 мільярда: в НБУ розповіли про рекордну допомогу від партнерів Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

Міжнародні резерви зросли до $43,8 мільярда: в НБУ розповіли про рекордну допомогу від партнерів

Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2025 року за попередніми даними становили $43,79 млрд. У грудні 2024 року вони зросли на 9,7% порівняно з листопадом завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Про це повідомляє Національний банк України.

Динаміку резервів у грудні 2024 року визначала низка чинників

1. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $9,46 млрд. З цієї суми:

$4,41 млрд — макрофінансова допомога від ЄС;

$3,94 млрд — від Світового банку, в тому числі через механізм DPL від США, Японії та Великої Британії;

$1,09 млрд — від МВФ;

$25,9 млн — від інших кредиторів.

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $132,6 млн, з яких:

$75,2 млн — борг перед Світовим банком;

$4,5 млн - борг перед ЄБРР;

$52,9 млн — борг перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $252 млн.

2. Операції Національного банку на валютному ринку України.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $5,31 млрд та викупив до резервів $0,4 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в грудні становив $5,31 млрд, збільшившись майже вдвічі порівняно з листопадом.

Зростання інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов’язане насамперед із традиційним сезонним чинником — активізацією бюджетних видатків та операцій бізнесу наприкінці року.

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3. Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

У грудні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $92,4 млн.

Міжнародна підтримка у 2024 році

Минулого року Україна отримала потужну світову фінансову підтримку — відповідно до балансових даних близько $42 млрд. Найбільша фінансова допомога надійшла від Європейського Союзу — $17,5 млрд, Сполучених Штатів Америки — $6,8 млрд, Світового банку — $6,1 млрд, МВФ — $5,3 млрд, Японії -$4,3 млрд, Канади — $1,8 млрд.

Крім того, у 2024 році країна отримала понад $3,5 млрд завдяки розміщенню валютних ОВДП.

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Це разом із міжнародною допомогою дало змогу:

компенсувати виплати країни за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті ($6,7 млрд) та виплати Міжнародному валютному фонду ($3,4 млрд);

компенсувати чисті інтервенції НБУ з продажу валюти ($34,8 млрд), що здійснювалися для компенсації структурного дефіциту на валютному ринку та згладжування надмірних курсових коливань в умовах керованої гнучкості обмінного курсу;

наростити міжнародні резерви до рівня, що є достатнім, щоб і надалі підтримувати курсову стійкість.

Міжнародна допомога в 2025 році

«Зростання обсягу міжнародних резервів в умовах повномасштабної війни стало можливим насамперед завдяки потужній підтримці наших міжнародних партнерів. Це не даність, а результат політичної волі, активної дипломатії, спільних зусиль української влади, зокрема Національного банку. У 2025 році Україна розраховує отримати близько $38 млрд від міжнародних партнерів. Отже, спроможність НБУ підтримувати достатній рівень міжнародних резервів та забезпечувати стійкість валютного ринку залишиться високою», - зазначив Голова НБУ Андрій Пишний.

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