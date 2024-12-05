Які обсяги міжнародних резервів будуть наприкінці року — прогноз Нацбанку
Національний банк України прогнозує, що до кінця 2024 року обсяг міжнародних резервів знову перевищить позначку в $40 мільярдів.
Про це повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук в інтерв’ю Укрінформу.
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«Із середини 2022 року нам вдалося суттєво наростити міжнародні резерви — із близько $22 мільярдів до понад $40 мільярдів в певні періоди. За нашим прогнозом, на кінець цього року резерви знову перетнуть цю позначку ($40 мільярдів. — Ред.), враховуючи задекларовані обсяги міжнародної допомоги», — зазначив Ніколайчук.
За його словами, структурний дефіцит валюти приватного сектору на ринку є об’єктивною характеристикою роботи валютного ринку під час воєнного стану.
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Ніколайчук пояснив, що цей дефіцит покривається надлишком валюти у державному секторі через механізм міжнародної допомоги: Мінфін отримує від партнерів валюту, продає її Нацбанку в обмін на гривню, яка потім спрямовується в економіку через урядові видатки.
«Надходження міжнародної допомоги загалом є стійкими, а НБУ ощадливо витрачає міжнародні резерви, докладаючи зусиль, щоб гривневі інструменти користувалися попитом», — наголосив він.
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