Міжнародні резерви зросли до майже $40 мільярдів: НБУ назвав причини — Finance.ua

Міжнародні резерви зросли до майже $40 мільярдів: НБУ назвав причини Сьогодні 16:06 — Казна та Політика

Міжнародні резерви зросли до майже $40 мільярдів: НБУ назвав причини

Станом на 1 грудня 2024 року міжнародні резерви України становили $39,92 млрд. У листопаді вони зросли на 9,1%. Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, — зменшенням обсягів чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Динаміку резервів визначала низка чинників

1. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку за місяць надійшло $6,68 млрд. З цієї суми:

$4,79 млрд — від Світового банку;

$1,35 млрд — від США;

$235 млн — від Японії;

$191,9 млн — від розміщення валютних ОВДП;

$99,9 млн — від Південної Кореї;

$12,9 млн — від інших партнерів.

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За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті у листопаді виплатили $433,8 млн, з яких:

$311 млн — обслуговування та погашення валютних ОВДП;

$44,7 млн — обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;

$29,5 млн — обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;

$21,2 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$27,4 млн — сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила $263,8 млн Міжнародному валютному фонду.

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2. Операції Національного банку на валютному ринку України.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2,71 млрд та викупив до резервів $4,4 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в листопаді становив $2,71 млрд, що на 21% менше, ніж у жовтні.

3. Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

У листопаді завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $71,9 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,0 місяця майбутнього імпорту.

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