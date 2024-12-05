Міжнародні резерви зросли до майже $40 мільярдів: НБУ назвав причини — Finance.ua

Міжнародні резерви зросли до майже $40 мільярдів: НБУ назвав причини
Станом на 1 грудня 2024 року міжнародні резерви України становили $39,92 млрд. У листопаді вони зросли на 9,1%. Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, — зменшенням обсягів чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Динаміку резервів визначала низка чинників
1. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу
На валютні рахунки уряду в Національному банку за місяць надійшло $6,68 млрд. З цієї суми:
- $4,79 млрд — від Світового банку;
- $1,35 млрд — від США;
- $235 млн — від Японії;
- $191,9 млн — від розміщення валютних ОВДП;
- $99,9 млн — від Південної Кореї;
- $12,9 млн — від інших партнерів.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті у листопаді виплатили $433,8 млн, з яких:
- $311 млн — обслуговування та погашення валютних ОВДП;
- $44,7 млн — обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;
- $29,5 млн — обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;
- $21,2 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- $27,4 млн — сплата іншим міжнародним кредиторам.
Крім того, Україна сплатила $263,8 млн Міжнародному валютному фонду.
2. Операції Національного банку на валютному ринку України.
Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2,71 млрд та викупив до резервів $4,4 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в листопаді становив $2,71 млрд, що на 21% менше, ніж у жовтні.
3. Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).
У листопаді завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $71,9 млн.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,0 місяця майбутнього імпорту.
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