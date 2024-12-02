НБУ скоротив продаж доларів із резервів для підтримки курсу гривні — Finance.ua
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НБУ скоротив продаж доларів із резервів для підтримки курсу гривні

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НБУ скоротив продаж доларів із резервів для підтримки курсу гривні
НБУ скоротив продаж доларів із резервів для підтримки курсу гривні
Національний банк України у листопаді 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,732 млрд доларів, що на 20,3% менше, ніж у жовтні (3,428 млрд доларів).
Про це повідомляє НБУ.
З початку року НБУ продав на міжбанку 29,538 млрд доларів.
НБУ скоротив продаж доларів із резервів для підтримки курсу гривні
У листопаді Україна отримувала 6,5 млрд доларів міжнародної допомоги для покриття дефіциту бюджету, у тому числі від США 4,8 млрд доларів.
З початку року допомога досягла 32,4 млрд доларів. У результаті витрати НБУ на підтримку курсу гривні більші, ніж допомога Києву.
За прогнозом НБУ допомога досягне 41,5 млрд доларів і буде значно меншою за інтервенції НБУ на міжбанку.
За матеріалами:
РБК-Україна
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