НБУ скоротив продаж доларів із резервів для підтримки курсу гривні — Finance.ua

НБУ скоротив продаж доларів із резервів для підтримки курсу гривні Сьогодні 10:00 — Валюта

НБУ скоротив продаж доларів із резервів для підтримки курсу гривні

Національний банк України у листопаді 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,732 млрд доларів, що на 20,3% менше, ніж у жовтні (3,428 млрд доларів).

Про це повідомляє НБУ

З початку року НБУ продав на міжбанку 29,538 млрд доларів.

У листопаді Україна отримувала 6,5 млрд доларів міжнародної допомоги для покриття дефіциту бюджету, у тому числі від США 4,8 млрд доларів.

З початку року допомога досягла 32,4 млрд доларів. У результаті витрати НБУ на підтримку курсу гривні більші, ніж допомога Києву.

За прогнозом НБУ допомога досягне 41,5 млрд доларів і буде значно меншою за інтервенції НБУ на міжбанку.

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