Трамп планирует в апреле лишить 240 тысяч украинцев в США статуса беженцев, — Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч украинцев, выехавших из Украины после начала полномасштабной войны.
Об этом сообщает Reuters. В своем материале журналисты ссылаются на высокопоставленного чиновника Трампа и три источника, знакомых с этим вопросом.
Этот шаг, который ожидается уже в апреле, станет кардинальным изменением политики в отношении украинцев, действовавшей при администрации Байдена.
Отмечается, что запланированное сворачивание программы временной защиты для украинцев происходило до того, как Трамп на прошлой неделе публично поссорился с Владимиром Зеленским.
Источники сообщили, что это часть более широких усилий администрации Трампа по лишению легального статуса более 1,8 миллиона мигрантов, которым было разрешено въехать в США в рамках временных гуманитарных программ условно-досрочного освобождения, начатых при администрации Байдена, пояснили в Reuters.
В то же время представитель Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин заявила, что в настоящее время у ведомства нет никаких объявлений.
Напомним, в феврале стало известно, что администрация Дональда Трампа приостановила рассмотрение всех иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из Латинской Америки и Украины, которым разрешили въезд в США по программам времен Байдена. По словам чиновников, инициаторы такого шага ссылались на мошенничество и беспокойство по поводу безопасности.
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