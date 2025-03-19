В Україну з-за кордону хочуть повернутися лише 25% біженців — Лубінець Сьогодні 19:01

В Україну з-за кордону хочуть повернутися лише 25% біженців — Лубінець

Лише 25% українців, вимушено переміщених за кордон через повномасштабну війну з росією, у майбутньому хотіли б повернутися на батьківщину.

Такі результати дослідження були представлені в аналітичному звіті «Вимушене переміщення за кордон», повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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За даними ООН, через збройну агресію рф понад 6,8 млн українців були змушені виїхати з країни у пошуках тимчасового захисту. Однак лише чверть опитаних сказали, що в майбутньому хочуть повернутися в Україну. На вибір людей впливають, зокрема, безпекові питання, економічні перспективи та рівень соціальних гарантій.

За його словами, інша частина — або не має визначеної думки, або планує залишитися за кордоном, або ж хоче жити на дві країни.

На думку Лубінця, без системного підходу повернення українців буде повільним і складним. Для цього має бути скоординована співпраця держави, місцевої влади та міжнародних партнерів. Також важливо не лише повернути людей, а й створити умови для їхньої інтеграції. Крім того, необхідно запровадити чітку інформаційну політику для роз’яснення можливостей повернення.

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Раніше повідомлялося, що український уряд виділив на нову програму Міністерства національної єдності понад 150 млн гривень. Вона повинна сприяти поверненню українців з-за кордону.

За даними ООН, станом на липень 2024 року в Європі нараховувалося 6 021 400 біженців з України. Найбільше українських біженців проживало в Німеччині (понад 1,1 млн людей), Польщі (957 тисяч) та Чехії (353 тисячі). Крім того, ще 558 300 біженців з України перебували за межами Європи.

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