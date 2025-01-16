За рік кількість неповернень українців додому зросла втричі — Опендатабот Сьогодні 09:06

За рік кількість неповернень українців додому зросла втричі — Опендатабот

30,11 млн разів громадян перетнули кордони держави у 2024 році, за даними Адміністрації державної прикордонної служби України. 2% з тих, хто виїхав, не повернулися назад — близько півмільйони громадян. За рік кількість неповернень українців додому виросла втричі.

Про це свідчить статистика Опендатаботу.

2% українців, що виїжджали торік, не повернулися до України — 443 тис. Це у 3,3 раза більше, аніж у 2023 році — тоді різниця між виїхавшими та тими, хто повернувся, склала лише 134 тис. У 2024 році найбільше людей загубилося у червні — 194 тис.

Лише 3 місяці торік мали позитивну динаміку, коли громадян, які повернулися в країну було більше ніж тих, хто поїхав. Серед них квітень — +58 тис., липень — +23 тис. та серпень — +89 тис.

Загалом близько 3 млн громадян не повернулося за 3 роки повномасштабної війни, за офіційними даними Держприкордонслужби. Це майже стільки ж, як за 11 років, що передували повномасштабному вторгненню — тобто з 2011 по 2021 рік (3.3 млн).

Варто зауважити, що дані Прикордонної служби України відбивають лише інформацію щодо громадян, які виїжджали на офіційних пунктах пропуску. Достовірних даних щодо українців, які залишили ТОТ або виїхали нелегально, наразі немає.

4,2 мільйони українців мали статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу станом на 31 серпня 2024 року, за офіційними даними ЄС . 60% від загальної кількості наших біженців прихистили разом у Німеччині (1,1 млн), Польщі (975 тис.) та Чехії (376 тис.).

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