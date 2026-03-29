В одной из стран ЕС планируют сократить помощь украинским беженцам Сегодня 18:14 — Мир

Ирландия планирует сократить помощь украинским беженцам

Ирландское правительство сообщило о постепенном сокращении временных выплат владельцам жилья, принимающим украинских беженцев.

Об этом пишет местная газета The Irish Times.

Читайте также В Германии выросло количество мужчин среди украинских беженцев

Планируется, что ежемесячная выплата за предоставление жилья (ARP) уменьшится с 600 до 400 евро, но все еще не будет облагаться налогом.

Государственный министр Колм Брофи отметил, что правительство намерено постепенно отказываться от заключения контрактов с гостиницами для размещения украинцев.

Программа ARP была запущена в 2022 году после полномасштабного вторжения рф в Украину. Она позволила обеспечить жильем около 42 тыс. беженцев в 23 500 объектах недвижимости, а ежемесячные расходы по программе составляли 14,5 млн евро.

Сначала срок действия ARP истек в марте 2026 года, однако его продлили до марта 2027 года.

Читайте также В Литве возросло количество украинских беженцев

Брофи подчеркнул, что украинские беженцы являются желанной частью ирландского сообщества и имеют много возможностей для самостоятельного поиска жилья.

Finance.ua уже писал , что в 2026 году за границей находятся 5,6 млн украинских беженцев, имеющих разные мотивации, жизненные обстоятельства и планы насчет возвращения. Самый высокий уровень желания вернуться в Украину среди беженцев, покинувших страну из-за боевых действий, а самый низкий — среди молодых людей.

Также мы сообщали , что украинцы, вынужденно выехавшие за границу из-за российской агрессии, активно интегрируются в рынки труда других стран. Более того, финансовое положение беженцев постепенно улучшается.

За последние годы возросла доля тех, кто может позволить себе не только базовые расходы, но и делать более дорогие покупки. Если в 2022 году таких было всего 10%, то сейчас уже 35%.

Основной источник доходов — заработная плата или доходы от собственного бизнеса, которые покрывают 56% расходов беженцев. Социальная помощь от стран пребывания покрывает 17%.

