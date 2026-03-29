В одной из стран ЕС планируют сократить помощь украинским беженцам

Ирландия планирует сократить помощь украинским беженцам
Ирландское правительство сообщило о постепенном сокращении временных выплат владельцам жилья, принимающим украинских беженцев.
Об этом пишет местная газета The Irish Times.
Планируется, что ежемесячная выплата за предоставление жилья (ARP) уменьшится с 600 до 400 евро, но все еще не будет облагаться налогом.
Государственный министр Колм Брофи отметил, что правительство намерено постепенно отказываться от заключения контрактов с гостиницами для размещения украинцев.
Программа ARP была запущена в 2022 году после полномасштабного вторжения рф в Украину. Она позволила обеспечить жильем около 42 тыс. беженцев в 23 500 объектах недвижимости, а ежемесячные расходы по программе составляли 14,5 млн евро.
Сначала срок действия ARP истек в марте 2026 года, однако его продлили до марта 2027 года.
Брофи подчеркнул, что украинские беженцы являются желанной частью ирландского сообщества и имеют много возможностей для самостоятельного поиска жилья.
Finance.ua уже писал, что в 2026 году за границей находятся 5,6 млн украинских беженцев, имеющих разные мотивации, жизненные обстоятельства и планы насчет возвращения. Самый высокий уровень желания вернуться в Украину среди беженцев, покинувших страну из-за боевых действий, а самый низкий — среди молодых людей.
Также мы сообщали, что украинцы, вынужденно выехавшие за границу из-за российской агрессии, активно интегрируются в рынки труда других стран. Более того, финансовое положение беженцев постепенно улучшается.
За последние годы возросла доля тех, кто может позволить себе не только базовые расходы, но и делать более дорогие покупки. Если в 2022 году таких было всего 10%, то сейчас уже 35%.
Основной источник доходов — заработная плата или доходы от собственного бизнеса, которые покрывают 56% расходов беженцев. Социальная помощь от стран пребывания покрывает 17%.
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
