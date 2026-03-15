В Литве возросло количество украинских беженцев

Количество беженцев из Украины, проживающих в Литве, за последний год возросло более чем на 10 тысяч человек.
Об этом свидетельствует статистика Миграционного департамента Литвы, сообщила LRT.

Сколько украинцев сейчас живет в Литве

Согласно данным, в Литве по состоянию на 5 марта проживало 53 379 украинских беженцев. Год назад в стране проживал 43 071 беженец из Украины, а в начале марта 2024 года — 39 468 человек.
Статистика была получена после завершения процесса замены цифровых разрешений на временное проживание для украинских беженцев, выданных на основании временной защиты.
В Департаменте миграции отметили, что эти данные позволяют предположить, что все больше украинцев, покинувших страну из-за агрессии рф, выбирают жизнь в Литве, а не переезд в другие европейские государства или возвращение на родину.
«Разумеется, перемещение беженцев не остановилось — украинцы достаточно активно мигрируют, однако последние цифры позволяют утверждать, что большинство беженцев, ранее прибывших в Литву и проживших здесь не менее года, становятся более оседлыми», — заявил директор департамента Индре Гаспере.

Как работает временная защита для украинцев

Евросоюз активировал механизм временной защиты беженцев из Украины в марте 2022 года. Сначала он действовал один год, потом несколько раз продлевался. В настоящее время цифровые разрешения всех беженцев и членов их семей действуют до 4 марта 2027 года.
Документы, дающие право проживать в Литве на основании временной защиты, необходимо ежегодно менять или продлевать.
Данные свидетельствуют, что в этом году такие документы заменили более 45,2 тысячи украинцев, тогда как в прошлом году было обновлено почти 37 тысяч цифровых разрешений.
С начала полномасштабного вторжения рф в Украину в феврале 2022 года в литовской миграционной информационной системе MIGRIS зарегистрировано более 103 тысяч беженцев, однако не все они остались жить в Литве.
По материалам:
Укрінформ
Мигранты
