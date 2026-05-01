Инфляция в странах Европы бьет многолетние рекорды из-за скачка цен на нефть — WSJ

Германия и Испания зафиксировали инфляцию на самых высоких уровнях за последние месяцы
Инфляционное давление в крупнейших экономиках Европы усиливается на фоне резкого роста цен на энергоносители, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке и скачком цен на нефть.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Динамика в Германии и Испании

Как отмечается, в апреле Германия и Испания зафиксировали инфляцию на самых высоких уровнях за последние месяцы, что подпитывает опасения относительно дальнейшего роста цен по всей еврозоне.
В Германии потребительские цены в апреле выросли на 2,9% в годовом исчислении против 2,8% в марте. Это самый высокий показатель с января 2024 года. По данным статистического ведомства Destatis, ключевым драйвером стал энергетический компонент: цены на энергоносители подскочили на 10,1% по сравнению с прошлым годом — резче всего с февраля 2023-го, когда страна еще преодолевала последствия сокращения поставок российского газа после начала войны против Украины.
В Испании инфляция также ускорилась — до 3,5% в апреле с 3,4% месяцем ранее. Это самый высокий уровень с июня 2024 года. Тамошние аналитики также увязывают динамику с энергетическим шоком и ростом глобальных цен на нефть и газ.

Влияние нефтяного рынка

Толчком к новому витку инфляции стало обострение конфликта в Иране, которое привело к резкому удорожанию нефти. Стоимость Brent снова превысила $110 за баррель. Дополнительную неопределенность создает ситуация вокруг Ормузского пролива — ключевого маршрута, по которому проходит около 20% мировых поставок нефти. Рынок опасается возможных перебоев в поставках.

Ожидания от ЕЦБ

Европейский центральный банк готовится к очередному заседанию, где оценит влияние энергетического шока на общую инфляцию. Регулятор предположительно оставит процентные ставки без изменений, однако заявляет о готовности действовать в случае ухудшения ситуации.
Президент ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что экономика еврозоны уже испытала «значительный инфляционный шок», а домохозяйства и бизнес стали более чувствительны к росту цен. В то же время она подчеркнула, что подорожание энергоносителей может сдержать спрос, что отчасти ограничит дальнейший рост инфляции.
Отдельно Еврокомиссия зафиксировала ухудшение экономических настроений в апреле — показатель упал до самого низкого уровня с ноября 2020 года, когда экономики Европы страдали от пандемийных ограничений.
По прогнозам ЕЦБ, инфляция в еврозоне будет оставаться повышенной: в среднем 2,6% в 2026 году после 2,1% в 2025-м, что превышает целевой уровень в 2%. Экономисты предупреждают, что в случае затяжного геополитического конфликта инфляция может составить почти 5% в 2027 году.
По материалам:
Слово і Діло
Также по теме
Также по теме
