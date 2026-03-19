Мировой рейтинг счастья: ТОП-10 лидеров и на каком месте Украина (инфографика)

Мировой рейтинг счастья: ТОП-10 лидеров и на каком месте Украина (инфографика)

В ежегодном рейтинге счастья Украина заняла 111 место среди 147 стран мира.

Об этом говорится в ежегодном рейтинге счастья народов мира — World Happiness Report 2026 , опубликованном Оксфордским университетом.

Эксперты опросили более 100 000 человек в 147 странах, оценивших свою жизнь по шкале от 0 до 10.

Факторы

Шесть факторов помогают объяснить разницу между странами: ВВП на человека, социальную поддержку, продолжительность здоровой жизни, свободу выбора, щедрость и отсутствие коррупции. Но сама оценка — лишь субъективный ответ каждого человека на один вопрос: «От 0 до 10, где 10 — лучшая возможная жизнь для вас?»

Лидеры рейтинга

Финляндия набрала 7,764 балла и в девятый раз подряд возглавила список.

Три скандинавские страны традиционно держат верхние строчки, но в этом году между ними «вклинилась» Коста-Рика — сразу на 4-м месте. Это самый высокий результат для любой латиноамериканской страны за всю 14-летнюю историю рейтинга. Еще в 2023 году Коста-Рика занимала только 23 место.

Рейтинг основан на средних показателях за 2023−2025 годы. В скобках — баллы по шкале от 0 до 10.

Как объясняет профессор Оксфорда Ян-Эмманюэль де Нев этот феномен: «Дело в качестве социальной жизни и стабильности. Латинская Америка характеризуется крепкими семейными и социальными связями, большим социальным капиталом — больше, чем в других местах».

Мексика заняла 12 место, обогнав Ирландию, Австралию и Германию. Интересно, что уже второй год ни одна из англоязычных стран не вошла в топ-10.

США — 23 место (в 2011 году они были на 11-м), Канада — 25.

Украина

Украина второй год подряд занимает 111-ю позицию из 147 возможных. С 2012 года показатель страны снизился примерно на 8%.

Наши соседи в рейтинге — Нигерия, Пакистан и Палестина.

Причины ясны: полномасштабная война, миллионы вынужденных переселенцев, разрушение и постоянная опасность.

При этом большинство стран Центральной и Восточной Европы за последние 15 лет стабильно растут в рейтинге. Польша и Эстония демонстрируют заметный прогресс — авторы отчета связывают это с улучшением уровня жизни и сближением стандартов с Западной Европой. В то же время большинство развитых индустриальных стран Запада сегодня не так счастливы, как в 2005—2010 годах.

Как было раньше

Швейцарии, Исландии и Дании. Напомним, в 2015 году Украина также была на 111 месте в рейтинге счастья. Самыми же счастливыми себя считали жители

В 2016-м она была на 123 месте, в 2017-м на 132, а в 2018-м опустилась до 138 места.

И только с 2019 года результаты опроса стали улучшаться и украинцы начали подниматься в рейтинге. Тогда Украина вернула себе пять позиций и оказалась на 133-м месте. Лидерами рейтинга были Финляндия, Дания и Норвегия.

В 2020 году Украина была уже на 123-м месте по соседству с такими странами как Намибия и Либерия. В 2021 году украинцы вернули сразу 13 позиций и переместились на 110 место.

В 2022 году Украина попала в сотню «стран-счастливчиков», заняв 98 место. В нашей стране столь высоко уровень счастья поднялся накануне полномасштабного вторжения россии, поскольку рейтинг 2022 года составляли по результатам 2021-го. Первенство тогда удерживали Финляндия, Дания и Исландия.

В 2023 году, после года полномасштабной войны, Украине все равно удалось снова немного подняться в общем рейтинге и занять 96 место. В опросе приняли участие 137 стран.

В 2025 году Украина Украина опустилась на шесть позиций во Всемирном отчете о счастье 2025 (World Happiness Report 2025) по сравнению с 2024 годом.

