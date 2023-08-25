Рейтинг щастя серед країн світу: яке місце посідає Україна (інфографіка) — Finance.ua
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Рейтинг щастя серед країн світу: яке місце посідає Україна (інфографіка)

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Рейтинг щастя серед країн світу: яке місце посідає Україна (інфографіка)
Рейтинг щастя серед країн світу: яке місце посідає Україна (інфографіка)
У Європі - розпал відпусток, свят, ярмарків та фестивалів. Тим часом українці відклали бурхливі веселощі до абстрактного «після війни» і відмовляють собі у вихідних навіть у дні державних свят через воєнний стан. «Слово і діло» порівняло, як змінювалося місце України у щорічному рейтингу країн за рівнем щастя протягом останнього десятиліття.
Для порівняння ми взяли дані щорічних опитувань World Happiness Report, які проводять у понад 150 країнах світу. Період, який нас цікавив, — з 2015 по 2023 рік.
Рейтинг щастя серед країн світу: яке місце посідає Україна (інфографіка)
Так, у 2015 році Україна перебувала на 111 місці у рейтингу щастя, у якому взяли участь мешканці 158 країн. Найщасливішими себе вважали жителі Швейцарії, Ісландії та Данії.
Після цього упродовж трьох років Україна втрачала свої позиції. У 2016-му вона була на 123 місці, у 2017-му на 132, а у 2018-му опустилася до 138 місця.
І лише з 2019 року результати опитування стали покращуватись, і українці почали підніматися у рейтингу. Тоді Україна повернула собі п’ять позицій та опинилася на 133 місці. Лідерами рейтингу були Фінляндія, Данія та Норвегія.
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У 2020 році Україна була вже на 123 місці по сусідству з такими країнами як Намібія та Ліберія. У 2021 році українці повернули відразу 13 позицій і перемістилися на 110 місце.
У 2022 році Україна потрапила до сотні «країн-щасливчиків», посівши 98 місце. У нашій країні так високо рівень щастя піднявся напередодні повномасштабного вторгнення росії, оскільки рейтинг 2022 року складали за результатами 2021-го. Першість тоді утримували Фінляндія, Данія та Ісландія.
А у 2023 році, після року повномасштабної війни, Україні все одно вдалося знову трохи піднятися у загальному рейтингу та посісти 96 місце. Загалом в опитуванні взяли участь 137 країн.
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За матеріалами:
Слово і Діло
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