ЕЦБ будет использовать ИИ для прогноза инфляции 23.04.2026

ИИ прогнозирует инфляцию

Европейский центральный банк стал использовать инструменты искусственного интеллекта для анализа инфляции. Новый подход позволяет не только формировать базовый прогноз, но и оперативно оценивать риски отклонения фактических показателей от ожидаемых.

В регуляторе отмечают, что современная среда становится все сложнее: «В условиях растущей экономической и политической неопределенности цены могут меняться быстрее и резче».

Artificial intelligence (AI) can help track inflation risks in real time. A new ECB model based on machine learning informs experts how likely it is that inflation will be much higher or much lower than they expect https://t.co/FADBT6q5YS pic.twitter.com/pZAQDlm5aU — European Central Bank (@ecb) April 21, 2026

Как работает ИИ в анализе инфляции

Традиционно монетарная политика опиралась на базовый сценарий инфляции, однако сейчас все больше значит оценка рисков. Именно для этого ЕЦБ ввел модель машинного обучения на основе квантильной регрессии (QRF).

Она одновременно формирует прогноз инфляции и оценивает вероятность отклонения от базового сценария. В отличие от классических подходов модель учитывает более широкий набор экономических показателей, способна находить сложные нелинейные зависимости и анализирует данные в режиме реального времени.

В ЕЦБ подчеркивают: «Модели машинного обучения способны выявлять очень сложные закономерности в данных, традиционные экономические модели часто игнорируют».

Особенно полезен этот инструмент после пандемии, когда экономические сигналы стали менее однозначными и часто противоречивыми.

Какие результаты уже получили

Модель интегрирована в процесс подготовки решений по монетарной политике в конце 2022 года. Уже в 2025 году она продемонстрировала точность в определении инфляционных рисков, в частности, смогла предусмотреть превышение фактической инфляции над прогнозом на 20 базисных пунктов в отдельные периоды.

Кроме прогнозирования система помогает идентифицировать ключевые факторы, влияющие на инфляцию. Среди них — динамика зарплат, инфляционные ожидания и стоимость импорта.

В ЕЦБ считают, что такие инструменты будут играть все большую роль в прогнозировании, мониторинге экономики и принятии решений.

Что это значит для рынков и каковы риски

Для инвесторов внедрение ИИ означает более быструю реакцию регуляторов на инфляционные вызовы, более точные макропрогнозы и усиление роли технологий в финансовой системе.

В то же время, развитие искусственного интеллекта вызывает и беспокойство. В частности, исследования MIT и Berkeley описывают явление «спирали иллюзий», когда алгоритмы могут усиливать ложные представления даже среди рациональных пользователей.

Параллельно усиливается и регуляторный контроль. Европейский парламент уже ограничил использование ИИ, в том числе на служебных устройствах, а также рекомендует более осторожно применять такие инструменты и в приватном пользовании.

