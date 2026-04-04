Инфляция в еврозоне ускорилась сильнее всего с 2022 года — Евростат 04.04.2026, 06:07 — Мир

Рост цен на энергоносители ускорили инфляцию в еврозоне

В Еврозоне произошел самый резкий рост инфляции с 2022 года, поскольку война в Иране резко повысила цены на энергоносители, подтверждая ожидание, что Европейскому центральному банку (ЕЦБ) придется поднимать процентные ставки.

Об этом говорится в сообщении Евростата.

Как изменились цены

Потребительские цены в марте выросли на 2,5% по сравнению с прошлым годом — против 1,9% в феврале — и достигли самого высокого показателя с января 2025 года.

Базовая инфляция, исключающая волатильные категории, например продукты и энергию, неожиданно замедлилась до 2,3%, а показатель услуг, на который обращают особое внимание, также несколько снизился, сообщил Евростат.

Немецкие облигации немного подросли, оставив доходность 10-летних бумаг на уровне 3,02%, что всего на один базисный пункт ниже рекордного 15-летнего пика на прошлой неделе.

Трейдеры продолжают ожидать, что ЕЦБ повысит ставки дважды или трижды в этом году, причем первый шаг ожидается уже в следующем месяце, пишет Bloomberg.

Ожидания инфляции среди потребителей в марте резко возросли, а компании планируют существенно повысить цены.

Читайте также НБУ предупреждает о рисках для инфляции из-за корректировки тарифов на коммуналку

Рыночные индикаторы уже отреагировали: долгосрочные свопы инфляции резко выросли в начале войны, прежде чем частично вернуться, когда трейдеры начали учитывать повышение ставок.

Отдельные страны в марте показали смешанные результаты инфляции. В Италии рост не наблюдался — показатель остался на уровне 1,5%. Во Франции инфляция ускорилась, но не превысила 2%. Германия и Испания, которые сообщили данные ранее, зафиксировали более быстрый рост цен — 2,8% и 3,3% соответственно.

Ожидается дальнейшее ускорение, что дополнительно будет давить на ЕЦБ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.