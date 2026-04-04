Инфляция в еврозоне ускорилась сильнее всего с 2022 года — Евростат
В Еврозоне произошел самый резкий рост инфляции с 2022 года, поскольку война в Иране резко повысила цены на энергоносители, подтверждая ожидание, что Европейскому центральному банку (ЕЦБ) придется поднимать процентные ставки.
Об этом говорится в сообщении Евростата.
Как изменились цены
Потребительские цены в марте выросли на 2,5% по сравнению с прошлым годом — против 1,9% в феврале — и достигли самого высокого показателя с января 2025 года.
Базовая инфляция, исключающая волатильные категории, например продукты и энергию, неожиданно замедлилась до 2,3%, а показатель услуг, на который обращают особое внимание, также несколько снизился, сообщил Евростат.
Немецкие облигации немного подросли, оставив доходность 10-летних бумаг на уровне 3,02%, что всего на один базисный пункт ниже рекордного 15-летнего пика на прошлой неделе.
Трейдеры продолжают ожидать, что ЕЦБ повысит ставки дважды или трижды в этом году, причем первый шаг ожидается уже в следующем месяце, пишет Bloomberg.
Ожидания инфляции среди потребителей в марте резко возросли, а компании планируют существенно повысить цены.
Рыночные индикаторы уже отреагировали: долгосрочные свопы инфляции резко выросли в начале войны, прежде чем частично вернуться, когда трейдеры начали учитывать повышение ставок.
Отдельные страны в марте показали смешанные результаты инфляции. В Италии рост не наблюдался — показатель остался на уровне 1,5%. Во Франции инфляция ускорилась, но не превысила 2%. Германия и Испания, которые сообщили данные ранее, зафиксировали более быстрый рост цен — 2,8% и 3,3% соответственно.
Ожидается дальнейшее ускорение, что дополнительно будет давить на ЕЦБ.
Также по теме
В Германии объяснили правила выезда мужчин за границу: разрешение фактически не нужно
Япония увеличила срок проживания для получения гражданства до 10 лет
В Норвегии меняют правила пребывания для украинских мужчин призывного возраста
В каких странах ЕС можно получить «золотую визу»
В Германии ограничили выезд за границу мужчинам в возрасте от 17 до 45 лет — СМИ
Инфляция в еврозоне ускорилась сильнее всего с 2022 года — Евростат