Инфляция в еврозоне ускорилась сильнее всего с 2022 года — Евростат

Рост цен на энергоносители ускорили инфляцию в еврозоне
В Еврозоне произошел самый резкий рост инфляции с 2022 года, поскольку война в Иране резко повысила цены на энергоносители, подтверждая ожидание, что Европейскому центральному банку (ЕЦБ) придется поднимать процентные ставки.
Об этом говорится в сообщении Евростата.

Как изменились цены

Потребительские цены в марте выросли на 2,5% по сравнению с прошлым годом — против 1,9% в феврале — и достигли самого высокого показателя с января 2025 года.
Читайте также
Базовая инфляция, исключающая волатильные категории, например продукты и энергию, неожиданно замедлилась до 2,3%, а показатель услуг, на который обращают особое внимание, также несколько снизился, сообщил Евростат.
Немецкие облигации немного подросли, оставив доходность 10-летних бумаг на уровне 3,02%, что всего на один базисный пункт ниже рекордного 15-летнего пика на прошлой неделе.
Трейдеры продолжают ожидать, что ЕЦБ повысит ставки дважды или трижды в этом году, причем первый шаг ожидается уже в следующем месяце, пишет Bloomberg.
Ожидания инфляции среди потребителей в марте резко возросли, а компании планируют существенно повысить цены.
Читайте также
Рыночные индикаторы уже отреагировали: долгосрочные свопы инфляции резко выросли в начале войны, прежде чем частично вернуться, когда трейдеры начали учитывать повышение ставок.
Отдельные страны в марте показали смешанные результаты инфляции. В Италии рост не наблюдался — показатель остался на уровне 1,5%. Во Франции инфляция ускорилась, но не превысила 2%. Германия и Испания, которые сообщили данные ранее, зафиксировали более быстрый рост цен — 2,8% и 3,3% соответственно.
Ожидается дальнейшее ускорение, что дополнительно будет давить на ЕЦБ.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Также по теме
Также по теме
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа». Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
