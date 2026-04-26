В Европе зафиксировали спад миграции Сегодня 04:15 — Мир

В странах Европейского Союза зафиксировали снижение уровня миграции — количество заявлений на убежище в первом квартале 2026 года сократилось на 18%.

Об этом сообщает Welt am Sonntag.

Всего в государствах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии за этот период подали 173 082 заявления в убежище, что существенно меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее количество обращений традиционно приходится на ведущие страны Европы:

Франция — 34 643 заявления;

Испания — 32 630 заявлений;

Италия — 32 602 заявления;

Германия — 28 922 заявления.

В то время как в некоторых странах количество заявлений остается минимальным, в частности в Венгрии — 26 заявлений, в Словакии — 35.

Чаще всего мигранты прибывают из Венесуэлы, Афганистана и Бангладеш. В то же время резко сократилось количество заявлений от граждан Сирии — на 63% (до 5556), а также от Украины — на 57% (до 4073).

Эксперты считают, что именно уменьшение потока мигрантов из двух стран, ранее формировавших значительную часть обращений, стало одним из ключевых факторов общего спада. Кроме того, повлияла и более жесткая миграционная политика в европейских государствах.

