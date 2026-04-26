В Европе зафиксировали спад миграции
В странах Европейского Союза зафиксировали снижение уровня миграции — количество заявлений на убежище в первом квартале 2026 года сократилось на 18%.
Об этом сообщает Welt am Sonntag.
Всего в государствах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии за этот период подали 173 082 заявления в убежище, что существенно меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшее количество обращений традиционно приходится на ведущие страны Европы:
- Франция — 34 643 заявления;
- Испания — 32 630 заявлений;
- Италия — 32 602 заявления;
- Германия — 28 922 заявления.
В то время как в некоторых странах количество заявлений остается минимальным, в частности в Венгрии — 26 заявлений, в Словакии — 35.
Чаще всего мигранты прибывают из Венесуэлы, Афганистана и Бангладеш. В то же время резко сократилось количество заявлений от граждан Сирии — на 63% (до 5556), а также от Украины — на 57% (до 4073).
Эксперты считают, что именно уменьшение потока мигрантов из двух стран, ранее формировавших значительную часть обращений, стало одним из ключевых факторов общего спада. Кроме того, повлияла и более жесткая миграционная политика в европейских государствах.
К 2100 году население ЕС сократится на 12%
ТОП-5 самых комфортных городов Европы для жизни в 2026 году
Ирландия будет платить украинцам за возвращение на родину
У туристов воруют деньги на курортах за границей: как работают мошенники
Мошенники подделывают кофе: зерна почти невозможно отличить (подробности)
Где в ЕС больше всего молодых предпринимателей (статистика)