В марте инфляция в США выросла больше всего за четыре года

Индекс потребительских цен в США в марте 2026 года вырос на 0,9%, что стало самым высоким показателем с июня 2022 года. Это около 11,36% в годовом исчислении, если инфляция будет оставаться на таком же уровне в течение года.

Об этом пишет Reuters.

Что повлияло на рост инфляции в США

В то же время к марту цены в США росли значительно медленнее: за прошедшие 12 месяцев, включая март, они выросли всего на 3,3%. Месячная инфляция в феврале составила 0,3%.

Такой скачок потребительской инфляции произошел на фоне резкого возобновления роста занятости в прошлом месяце, что свидетельствовало о стабильности рынка труда.

Однако существуют опасения, что продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке может подорвать рынок труда, особенно если домохозяйства отреагируют на высокие цены сокращением затрат.

Рост цен на энергоносители также повлиял на инфляцию. Вдобавок к этому часть пошлин президента США Дональда Трампа также продолжает действовать, что создает дополнительное давление на цены.

