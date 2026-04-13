В Украине выросла инфляция: что в марте подорожало больше всего Сегодня 07:39 — Личные финансы

В марте темпы роста цен ускорились

В Украине инфляция на потребительском рынке в марте выросла до 1,7%, в феврале она была на уровне 1%, в январе — 0,7%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Динамика цен

В частности, в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,3%. Больше всего (на 7,7%) подорожали яйца. На 4,8−0,8% выросли цены на продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, фрукты, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, говядину, овощи, безалкогольные напитки, сало.

В то же время, на 1,0−0,1% снизились цены на сахар, макаронные изделия, рис, свинину, мясо птицы, масло.

Согласно аналитике, цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,3%.

Одежда и обувь подорожали на 12,0%, в том числе одежда — на 12,0%, обувь — на 11,8%.

Цены на транспорт выросли на 6,4% главным образом из-за подорожания топлива и смазочных масел на 13,2% и проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 8,2% и 6,0% соответственно, говорится в статистике.

В сфере связи цены выросли на 2,5% в основном из-за повышения тарифов на мобильную связь на 3,8%.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что война на Ближнем Востоке переворачивает жизнь и средства к существованию в регионе и за его пределами. Она уже вызвала один из самых больших сбоев на мировых энергетических рынках в современной истории. Резкий рост цен на нефть, газ и удобрения, а также транспортные препятствия неизбежно приведут к росту цен на продукты питания и отсутствию продовольственной безопасности.

Економічна Правда

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.