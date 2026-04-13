0 800 307 555
ру
В Украине выросла инфляция: что в марте подорожало больше всего

Личные финансы
59
В марте темпы роста цен ускорились
В Украине инфляция на потребительском рынке в марте выросла до 1,7%, в феврале она была на уровне 1%, в январе — 0,7%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Динамика цен

В частности, в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,3%. Больше всего (на 7,7%) подорожали яйца. На 4,8−0,8% выросли цены на продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, фрукты, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, говядину, овощи, безалкогольные напитки, сало.
В то же время, на 1,0−0,1% снизились цены на сахар, макаронные изделия, рис, свинину, мясо птицы, масло.
Согласно аналитике, цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,3%.
Одежда и обувь подорожали на 12,0%, в том числе одежда — на 12,0%, обувь — на 11,8%.
Цены на транспорт выросли на 6,4% главным образом из-за подорожания топлива и смазочных масел на 13,2% и проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 8,2% и 6,0% соответственно, говорится в статистике.
В сфере связи цены выросли на 2,5% в основном из-за повышения тарифов на мобильную связь на 3,8%.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что война на Ближнем Востоке переворачивает жизнь и средства к существованию в регионе и за его пределами. Она уже вызвала один из самых больших сбоев на мировых энергетических рынках в современной истории. Резкий рост цен на нефть, газ и удобрения, а также транспортные препятствия неизбежно приведут к росту цен на продукты питания и отсутствию продовольственной безопасности.
По материалам:
Економічна Правда
ИнфляцияГосстат
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems