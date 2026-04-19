Каких ошибок в европейском общественном транспорте следует избегать

Какие ошибки следует избегать в общественном транспорте Европы, Фото: freepik

Общественный транспорт — это самый дешевый и быстрый способ передвигаться по городам в Европе. Впрочем, всего несколько ошибок может привести к неприятному штрафу или испорченному путешествию.

Об этом пишет Business Insider.

5 ошибок в общественном транспорте в Европе

Не покупать правильный билет

Многие европейские города, такие как Рим, Париж, Амстердам и Берлин, а также Вена, Мадрид и Прага, имеют интегрированные билеты, которые можно использовать и в автобусах, и в метро, ​​и в трамваях. Разовый билет обычно включает пересадки, однако ограничен во времени.

Но в некоторых городах продажа билетов несколько сложнее. К примеру, в Лондоне стоимость проезда зависит от зоны, времени дня и даже от способа оплаты.

За одну и ту же поездку можно заплатить 3 фунта, или 7, если ошибиться с способом оплаты, пишет Travel+Leisure.

Если вы путешествуете в транспорте, где нет бесконтактной оплаты, вам придется приобрести бумажный билет. В таком случае обязательно нужно его завалидировать — иначе, когда контролер попросит предъявить билет, вы можете получить штраф.

Не рассматриваете покупку проездного

Если вы планируете много ездить на автобусах или на метро в течение путешествия, покупка дневного или недельного проездного с неограниченным количеством поездок может сэкономить немало денег.

Не носите с собой наличные деньги

Если вы путешествуете куда-то, где нет бесконтактной оплаты, наличные деньги всегда пригодятся, поэтому забывать о них точно не стоит. Большинство стран Европы используют евро, но многие имеют свою собственную валюту, поэтому стоит позаботиться и об этом.

Предполагаете, что общественный транспорт круглосуточный

В некоторых городах общественный транспорт может работать всю ночь, но далеко не всегда это так. Перед тем как планировать день, обязательно проверьте, отправляется ли последний поезд или автобус, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.





Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.