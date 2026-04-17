0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Португалия готовит новые ПДД и увеличивает штрафы

Мир
19
Правительство планирует существенно усилить ответственность для водителей, которые систематически нарушают правила
Власти Португалии объявили о жестких мерах противодействия нарушениям правил дорожного движения. По официальным данным, уровень дорожно-транспортных происшествий в стране превышает среднеевропейские показатели.
Об этом сообщает Euronews.
Ключевым фактором для принятия решений стала серия аварий в начале апреля. В частности, 5 апреля в ДТП погибли 20 человек. Всего в Португалии на каждый миллион населения приходится 58 погибших в ДТП, в то время как средний показатель в Евросоюзе составляет 45.
Большинство смертельных аварий (55%) происходят на городских дорогах, это худший показатель среди стран ЕС.
Правительство характеризует ситуацию на дорогах как национальный кризис.

Ужесточение контроля и новые правила дорожного движения

Правительство планирует существенно усилить ответственность для водителей, систематически нарушающих правила. Речь идет о повышении штрафов и продлении сроков их взыскания. Также предусмотрено значительное расширение сети камер контроля скорости, прежде всего, на аварийно опасных участках.
Правоохранительные органы должны активизировать работу на дорогах. Планируется увеличение количества остановок и проверок транспортных средств без предупреждения.
Отдельно рассматривается вопрос восстановления специализированной дорожной полиции, ранее отвечавшей за контроль на сельских дорогах. Эта структура была ликвидирована в 2007 году, а ее функции переданы жандармерии.
Читайте также
До конца года правительство планирует принять новую редакцию ПДД. Детали будущих изменений пока не раскрываются.
Напомним, Finanace.ua писал, что в июле прошлого года парламент Португалии проголосовал за пакет ограничений для мигрантов, а уже на следующий день президент страны Марселу Ребеллу ди Соза подписал закон о создании нового силового подразделения Полиции по делам иностранцев. Она будет контролировать пребывание иностранцев, проверять документы в аэропортах и ​​на улицах, а также будет заниматься депортациями нелегальных мигрантов.
Изменения, предусмотренные в законопроекте:
  • отмена «выражения заинтересованности» — теперь приехать без визы и легализоваться на месте будет невозможно;
  • введение специальной визы для поиска квалифицированной работы;
  • ограничение воссоединения семьи. Пригласить близких можно будет только после 2 лет легального проживания (исключение — несовершеннолетние дети);
  • новые сроки для получения гражданства: для граждан стран с португальским языком — 7 лет, для всех других, в частности украинцев, — 10 лет (вместо 5).
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПДД
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems