Португалия готовит новые ПДД и увеличивает штрафы Сегодня 18:30 — Мир

Власти Португалии объявили о жестких мерах противодействия нарушениям правил дорожного движения. По официальным данным, уровень дорожно-транспортных происшествий в стране превышает среднеевропейские показатели.

Об этом сообщает Euronews.

Ключевым фактором для принятия решений стала серия аварий в начале апреля. В частности, 5 апреля в ДТП погибли 20 человек. Всего в Португалии на каждый миллион населения приходится 58 погибших в ДТП, в то время как средний показатель в Евросоюзе составляет 45.

Большинство смертельных аварий (55%) происходят на городских дорогах, это худший показатель среди стран ЕС.

Правительство характеризует ситуацию на дорогах как национальный кризис.

Ужесточение контроля и новые правила дорожного движения

Правительство планирует существенно усилить ответственность для водителей, систематически нарушающих правила. Речь идет о повышении штрафов и продлении сроков их взыскания. Также предусмотрено значительное расширение сети камер контроля скорости, прежде всего, на аварийно опасных участках.

Правоохранительные органы должны активизировать работу на дорогах. Планируется увеличение количества остановок и проверок транспортных средств без предупреждения.

Отдельно рассматривается вопрос восстановления специализированной дорожной полиции, ранее отвечавшей за контроль на сельских дорогах. Эта структура была ликвидирована в 2007 году, а ее функции переданы жандармерии.

До конца года правительство планирует принять новую редакцию ПДД. Детали будущих изменений пока не раскрываются.

