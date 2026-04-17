Португалия готовит новые ПДД и увеличивает штрафы

Власти Португалии объявили о жестких мерах противодействия нарушениям правил дорожного движения. По официальным данным, уровень дорожно-транспортных происшествий в стране превышает среднеевропейские показатели.
Ключевым фактором для принятия решений стала серия аварий в начале апреля. В частности, 5 апреля в ДТП погибли 20 человек. Всего в Португалии на каждый миллион населения приходится 58 погибших в ДТП, в то время как средний показатель в Евросоюзе составляет 45.
Большинство смертельных аварий (55%) происходят на городских дорогах, это худший показатель среди стран ЕС.
Правительство характеризует ситуацию на дорогах как национальный кризис.
Ужесточение контроля и новые правила дорожного движения
Правительство планирует существенно усилить ответственность для водителей, систематически нарушающих правила. Речь идет о повышении штрафов и продлении сроков их взыскания. Также предусмотрено значительное расширение сети камер контроля скорости, прежде всего, на аварийно опасных участках.
Правоохранительные органы должны активизировать работу на дорогах. Планируется увеличение количества остановок и проверок транспортных средств без предупреждения.
Отдельно рассматривается вопрос восстановления специализированной дорожной полиции, ранее отвечавшей за контроль на сельских дорогах. Эта структура была ликвидирована в 2007 году, а ее функции переданы жандармерии.
До конца года правительство планирует принять новую редакцию ПДД. Детали будущих изменений пока не раскрываются.
Изменения, предусмотренные в законопроекте:
Изменения, предусмотренные в законопроекте:
отмена «выражения заинтересованности» — теперь приехать без визы и легализоваться на месте будет невозможно;
введение специальной визы для поиска квалифицированной работы;
ограничение воссоединения семьи. Пригласить близких можно будет только после 2 лет легального проживания (исключение — несовершеннолетние дети);
новые сроки для получения гражданства: для граждан стран с португальским языком — 7 лет, для всех других, в частности украинцев, — 10 лет (вместо 5).