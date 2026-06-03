рф перед выбором между крахом экономики и урезанием бюджета на войну, — Reuters Сегодня 20:20 — Мир

рф перед выбором между крахом экономики и урезанием бюджета на войну, — Reuters

Правый американский инфлюэнсер, действующий чиновник из США и немецкий миллиардер из сферы розничной торговли должны посетить «российский Давос» кремлевского диктатора путина в среду, в то время как Кремль пытается справиться с застоем в экономическом росте и противостоянием с Западом из-за войны в Украине.

Главный инвестиционный форум россии, пятый по счету с тех пор, как россия ввела войска в Украину в 2022 году, открывается всего через несколько часов после смертоносной атаки дронов и ракет на Киев, которая, по заявлению россии, стала ответом на смертоносный удар по общежитию в контролируемом россией Луганске, пишет Reuters

Сообщается, что война дает о себе знать по полной, даже если Украина ни разу не упоминается в официальной программе. «Вопрос в следующем: закончится ли эта война, или мы смотрим в гораздо более трудное будущее?» — заявил один из российских участников на условиях анонимности.

Экономика рф

рутин, являющийся верховным лидером рф с 1999 года, обеспечил мощный скачок процветания в первые 15 лет своего правления. По данным Международного валютного фонда, экономика выросла в десять раз — примерно до 2,3 триллиона долларов в 2013 году, за год до того, как россия аннексировала Крым в Украине.

С тех пор российская экономика расплачивается за конфронтацию с Западом из-за Украины: несмотря на рост, который превзошел ожидания в 2023 и 2024 годах, в этом году она прогнозируется на уровне около 2,9 триллиона долларов, что составляет лишь небольшую часть совокупной экономической мощи альянса НАТО, которая, по российским государственным данным, оценивается в 45 триллионов долларов.

В зависимости от сырья экономика россии резко замедлилась примерно до 1% роста в прошлом году по сравнению с 4,9% в 2024 году, а в первом квартале 2026 года сократилась на 0,2%, в чем чиновники обвинили высокие процентные ставки, западные санкции и крепкий рубль.

Сейчас рост в текущем году прогнозируется на скромном уровне 0,4%.

Олег Вьюгин, бывший заместитель председателя центрального банка, заявил, что у россии есть выбор между рецессией или сокращением финансирования того, что Кремль называет «Специальной военной операцией» («СВО») в Украине.

«россия оказалась перед выбором: или сократить военное финансирование, что даст экономике стимул к росту за счет более быстрого снижения ключевой процентной ставки, расширить кредитование гражданского сектора, частично снять санкции и восстановить логистические цепи, или продолжить СВО, что будет постоянно требовать увеличения расходов и дальнейшего повышения налогов, усиливая сползание экономики в рецессию и падение реальных доходов», — объяснил Вьюгин.

УНІАН По материалам:

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