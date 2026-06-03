0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

рф перед выбором между крахом экономики и урезанием бюджета на войну, — Reuters

Мир
26
рф перед выбором между крахом экономики и урезанием бюджета на войну, — Reuters
рф перед выбором между крахом экономики и урезанием бюджета на войну, — Reuters
Правый американский инфлюэнсер, действующий чиновник из США и немецкий миллиардер из сферы розничной торговли должны посетить «российский Давос» кремлевского диктатора путина в среду, в то время как Кремль пытается справиться с застоем в экономическом росте и противостоянием с Западом из-за войны в Украине.
Главный инвестиционный форум россии, пятый по счету с тех пор, как россия ввела войска в Украину в 2022 году, открывается всего через несколько часов после смертоносной атаки дронов и ракет на Киев, которая, по заявлению россии, стала ответом на смертоносный удар по общежитию в контролируемом россией Луганске, пишет Reuters.
Сообщается, что война дает о себе знать по полной, даже если Украина ни разу не упоминается в официальной программе. «Вопрос в следующем: закончится ли эта война, или мы смотрим в гораздо более трудное будущее?» — заявил один из российских участников на условиях анонимности.

Экономика рф

рутин, являющийся верховным лидером рф с 1999 года, обеспечил мощный скачок процветания в первые 15 лет своего правления. По данным Международного валютного фонда, экономика выросла в десять раз — примерно до 2,3 триллиона долларов в 2013 году, за год до того, как россия аннексировала Крым в Украине.
С тех пор российская экономика расплачивается за конфронтацию с Западом из-за Украины: несмотря на рост, который превзошел ожидания в 2023 и 2024 годах, в этом году она прогнозируется на уровне около 2,9 триллиона долларов, что составляет лишь небольшую часть совокупной экономической мощи альянса НАТО, которая, по российским государственным данным, оценивается в 45 триллионов долларов.
В зависимости от сырья экономика россии резко замедлилась примерно до 1% роста в прошлом году по сравнению с 4,9% в 2024 году, а в первом квартале 2026 года сократилась на 0,2%, в чем чиновники обвинили высокие процентные ставки, западные санкции и крепкий рубль.
Сейчас рост в текущем году прогнозируется на скромном уровне 0,4%.
Олег Вьюгин, бывший заместитель председателя центрального банка, заявил, что у россии есть выбор между рецессией или сокращением финансирования того, что Кремль называет «Специальной военной операцией» («СВО») в Украине.
«россия оказалась перед выбором: или сократить военное финансирование, что даст экономике стимул к росту за счет более быстрого снижения ключевой процентной ставки, расширить кредитование гражданского сектора, частично снять санкции и восстановить логистические цепи, или продолжить СВО, что будет постоянно требовать увеличения расходов и дальнейшего повышения налогов, усиливая сползание экономики в рецессию и падение реальных доходов», — объяснил Вьюгин.
По материалам:
УНІАН
россия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems